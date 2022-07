Uddelte P-bøder efter Field's-drama

Har du også fået en parkeringsbøde ved Field's i forbindelse med skyderiet? Så kontakt os gerne på 1224@eb.dk eller sms til 1224.

Københavns Politi har flere gange gjort det klart, at man ikke skulle vende tilbage til området ved Field's efter gårsdagens skyderi, hvor tre personer på tragisk vis mistede livet.

Alligevel har flere kunnet opleve at se en gul parkeringsbøde i forruden, da de vendte tilbage til deres biler.

Morten Lynge på 46 år var på vej til Harry Styles koncert med sin kammerat i Royal Arena. I den forbindelse parkerede de kammeratens bil mellem Field's og Royal Arena.

Da koncerten blev aflyst, blev han - sammen med de andre koncertgængere - ført væk fra området med metroen til Vanløse, eftersom de af sikkerhedsmæssige årsager ikke måtte hente bilen.

- Vi spurgte politiet flere gange, om vi måtte hente bilen, men det måtte vi ikke, siger han til Ekstra Bladet.

En vagt guider folk, der var samlet ude foran Field's, længere væk fra bygningen, imens han råber: 'Kom nu! Alle væk! De skyder igennem!' Da folk spørger, hvor de skal gå hen, beder han dem blot om at løbe væk fra området.

Fulgte politiets anvisninger

Morten Lynge fortæller, at han sammen med sin kammerat afventede besked fra politiet om, at man igen måtte vende tilbage til området.

Københavns Politi skrev på Twitter, at man igen kunne hente biler i Field's kl. 10.48.

Da Mortens kammerat så ankommer til sin bil tidligere i dag, har han fået en parkeringsbøde, som en parkeringsvagt har skrevet kl. 11.14 - under 30 minutter efter, at politiet har givet besked om, at man igen kunne hente sin bil.

- Nu går jeg normalt ikke i små sko, men det der er godt nok langt ude. Det er dårlig stil, siger Morten Lynge.

Fem parkeringsbøder

Europark fortæller i en mail til Ekstra Bladet, at de har uddelt fem parkeringsbøder i området efter skyderiet i Field's og i dag.

De skriver dog også, at de indstillede al parkeringskontrol i Field's og ikke har udstedt nogle bøder inde i selve storcenteret.

Samtidigt opfordrer de alle til at tage kontakt til dem, hvis man har fået en bøde i området.

'Vi opfordrer alle hvis parkering har været berørt af situationen, på en sådan måde at de har modtaget et kontrolgebyr, til at henvende sig, således vi kan se på sagen,' skriver de i mailen.

Morten Lynge fortæller, at de allerede har klaget over parkeringsbøden til Europark.

- Det blev jeg sgu sur over, siger han afslutningsvist.