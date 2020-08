Udebliver fra coronatests: - Det er dybt alvorligt

I øjeblikket er der ekstremt pres på testcentret ved Vejlby-Risskov Hallen i Aarhus.

Rigtig mange gerne vil gerne testes for COVID-19 – men alligevel blev hele 140 personer væk fra den tid, de havde booket lørdag.

- Det er dybt alvorligt i forhold til, at vi skal have testet nok, og at der er lang ventetid på de bookede prøver, lyder det fra lægefaglig direktør i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

De 140 personer svarer til 10 procent af alle de tider, der i går var booket ind på coronaprøver.dk i Aarhus:

- Det er afgørende at få testet flest muligt lige nu, så vi kan få et overblik over, hvor smitten er. Det er spild af en testtid, når der ikke kommer nogen.

- Vores opfordring er derfor, at du kun skal booke en tid, hvis du vil testes og møder op, siger Per Sabro Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Drastisk stigning i antal smittede

Fra fredag til lørdag blev der konstateret 79 nye smittede i Aarhus Kommune, og det høje smittetal har i høj grad lagt pres på testenhederne i Region Midtjylland – særligt i Aarhus.

Det har fået regionen til at udvide testcentrenes åbningstider, samtidig med at Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden har sendt alt disponibelt testpersonale og udstyr til Aarhus.

Samtidig har regionen flere mobile testenheder, der kører rundt og kan teste i forskellige områder. Lørdag havde Region Midtjylland blandt andet kørt et mobilt testcenter til Rosenhøj i Viby, og det trak lange køer.

Per Sabro Nielsen tror, at billeder af de lange køer til de mobile testenheder måske kan medvirke til misforståelser blandt dem, der har booket tid på forhånd:

- Du skal ikke stå i kø, hvis du har booket tid til testcentrene. Du kan netop undgå lang ventetid i kø, hvis du har booket tid på coronaprøver.dk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan booke tid til en test for COVID-19 på www.coronaprøver.dk. Med nemID kan du se, hvor og hvornår du kan få en testaftale til fods eller i bil.