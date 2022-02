Udelukker russisk sport: Ballet stadig velkommen

Kulturministeren var fredag klar i spyttet, når det kommer til russiske atleter, landshold og klubbers deltagelse i turneringer. Russerne skal udelukkes.

- For mig at se gælder det om, at der ikke skal være turneringer på russisk jord - eller russiske deltagere i sport i øvrigt, sagde Ane Halsboe-Jørgensen tidligere fredag.

Det betyder dog ikke, at russiske kulturpersonligheder ikke kan besøge Danamrk.

I aften optræder den russiske operasangerinde og Putins personlige ven Anna Netrebko i Musikhuset i Aarhus, og i starten af marts kan man få endnu et skud russisk kultur, når Den Russiske Nationalballet gæster henholdsvis Sønderborg, Herning og Odense med deres opsætning af Svanesøen.

Men det har Kulturministeriet og minister Ane Halsboe ikke nogen kommentar til, lyder det.

Hvem skal betale?

Hos spillestederne Odeon i Odense, MCH i Herning og Alsion i Sønderborg, der skal lægge sal til balletten, er meldingen klar. De vil ikke blande sig i, hvem der lejer sig ind i deres lokaler, og desuden er der indgået kontrakter, som man skulle bryde, hvis man vil aflyse forestillingerne.

Peter Sindberg, der formidler balletten for en tysk virksomhed, mener, at de 30 dansere stadig skal have lov til at opføre den verdensberømte ballet.

- Det kan jeg ikke se, hvad der skulle være til hinder for. Der er ikke nogen lovhjemmel, der hindrer det.

Nej, men det stemmer måske ikke så godt overens med alle de andre restriktioner, vi pålægger Rusland nu her?

- Ja, men de (balletkompagniet red.) er på tour nu. Kontrakterne er indgået. Når forestillingerne er færdige, har vi selvfølgelig en helt anden situation. Hvis vi skal aflyse, hvem skal så betale?, spørger Peter Sindberg.

Hvis han selv skulle betale, ville det betyde, at han gik konkurs, siger han.

Vil ikke gøre det i fremtiden

Men Peter Sindberg kommer ikke til at formidle flere shows for russiske kunstnere, end dem der er indgået kontrakt omkring.

Kunne du finde på at være med til at booke f.eks. et russisk orkester i den nærmeste fremtid?

- Nej nej! Bestemt ikke. Det får konsekvenser, men her er kontrakterne indgået.

Burde I ikke aflyse i solidaritet med Ukraine?

- Jo, men det vil så koste to millioner i solidaritet, og den regning skal betales, siger Peter Sindberg.