Uden masker og afstand: Titusinder corona-benægtere i protest

Folk er gået på gaden for at vise deres modstand mod coronarestriktionerne

Titusindvis af tyskere har fået nok af de strikse coronarestriktioner.

De marcherer derfor gennem Tyskland hovedstad, Berlin, i ren protest mod coronavirussen.

Og det er uden afstand og stort set uden masker.

Det skriver blandt andet tyske Bild og nyhedsbureauet AP.

Demonstranterne vil gerne have en ende på restriktionerne. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

'Vi er den anden bølge' og 'modstand' proklamerer demonstranterne, mens de kræver 'frihed'.

Ifølge Bild er der tale om corona-benægtere, og de råber slagord som 'den største konspirationsteori er corona-pandemien'.

Hvis det var op til demonstranterne, var det slut med mundbind. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Organisationen bag demonstrationen er blevet anmeldt til politiet på grund af manglende overholdelse af bestemmelserne om hygiejne, oplyser tysk politi på Twitter.

Aufgrund der Nichteinhaltung der Hygieneregeln wurde eine Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung gefertigt.



Unsere Kolleg. versuchen außerdem dafür zu sorgen, dass sich der Aufzug entzerrt. Weitere Maßnahmen prüfen wir fortlaufend.#Abstand #MNS#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Mens demonstranterne erklærer enden på pandemien, har tyske myndigheder meldt ud, at man er bekymret over et stigende antal smittede.

Fredag blev der registreret 955 nye smittetilfælde i Tyskland.