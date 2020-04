Udendørs idræt uden kropskontakt kan starte igen

Tennishungrende danskere kan så småt godt finde ketsjerne frem igen, og golfspillerne kan nu se frem til igen at svinge golfkøllen på de danske baner.

To af landets største idrætsorganisationer fortæller mandag aften, at de danske idrætsforeninger kan begynde med udendørs aktiviteter uden kropskontakt.

Et krav er, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) i særskilte pressemeddelelser.

- At mødes i idrætsforeningerne skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man i de fleste idrætsforeninger fortsat ikke kan mødes fysisk, selv om vi alle savner at mødes i vores aktive fællesskaber, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, i meddelelsen.

I flere uger har det danske idræts- og foreningsliv været lukket ned på grund af hele coronasituationen.

Undervejs har DGI og DIF været i kontakt med sundhedsmyndighederne for at få klarhed over, hvordan udendørs idræt kan genåbne i foreningsregi.

Mandag er Sundhedsstyrelsen så kommet med retningslinjer for udendørs idræt. Det er på baggrund af dem, at idrætsforeningerne nu kan begynde nogle af deres aktiviteter igen.

DIF opfordrer til, at udendørsaktiviteterne sker i mindre grupper, at medlemmer møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet, ligesom man fortsat skal være opmærksom på de særlige risikogrupper.

Den generelle anbefaling er fortsat, at mange udendørs aktiviteter og alle indendørs aktiviteter holdes lukket.

Idrætsorganisationerne er således også opmærksomme på, at åbningen af foreningernes mulighed for udendørs idræt uden kropskontakt berører en relativt lille del af de mange aktiviteter, som idrætsforeningerne normalt har.

- Der er tale om frivillige foreninger, hvor der er forskelle fra forening til forening og idræt til idræt.

- Vores tilpassede anbefalinger er ikke et krav til foreninger om at starte aktiviteter op. De kan gøre det, hvis det sker under forsvarlige former, og hvis de er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre, så skal de lade være, siger DIF-formand Niels Nygaard.