Udenlandsk arbejdskraft rejser til Danmark uden viruskarantæne

Mens tusindvis af danskere melder sig ledige i disse uger som følge af coronavirusudbruddet, så efterspørger et rekrutteringsbureau arbejdskraft i Polen til job i Danmark.

Det skriver DR Nyheder.

Grunden, til at det kan lade sig gøre, er, at udlændinge på nuværende tidspunkt ikke skal i coronakarantæne, hvis de kommer til Danmark for at arbejde. De skal kun dokumentere, at de har et arbejde i Danmark.

Og det har vakt opsigt blandt danske politikere, beskrev DR Nyheder fredag.

I sine jobopslag fremhæver rekrutteringsbureauet PF Gruppen, at det er muligt for polakker at komme i gang med at arbejde i Danmark uden at skulle i karantæne først.

Firmaet søger ansatte til job på eksempelvis danske gartnerier og planteskoler. Det viser en gennemgang af opslag på virksomhedens Facebook-side, som DR har foretaget.

Ifølge medejer af PF Gruppen Sylvester Tobis har den danske ambassade i Polen opfordret til, at polsk arbejdskraft kommer til Danmark på trods af coronakrisen.

- Vi arbejder i overensstemmelse med dansk lov og den offentlige information fra Udenrigsministeriet, skriver han i en e-mail til DR Nyheder.

DR Nyheder har talt med flere arbejdspladser, der følger myndighedernes anvisninger og dermed har ansatte, der kommer fra udlandet og begynder at arbejde uden at have været i karantæne.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, mener, at der bør være den samme opfordring om karantæne til udenlandsk arbejdskraft som til danskere, der vender hjem.

Han mener, at det er 'uanstændigt' af PF Gruppen at bruge den manglende karantæne som reklame. Det siger han til DR.

Også SF og Dansk Folkeparti mener, at der er tale om et hul, der bør lukkes omgående. Det sagde partierne til DR Nyheder fredag.

Begge partier vil nu rejse sagen i Folketinget, lød det.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forstår kritikken, men understreger, at der er brug for arbejdskraften.

- Vi lytter til forslagene, og grundlæggende afviser vi ikke at stramme kontrol med ind- og udrejse yderligere. Men der er flere hensyn at tage.

- Jeg vil hurtigst muligt tage en snak med arbejdsmarkedets parter og de øvrige ministre for at finde den bedste balance, siger han til DR Nyheder.