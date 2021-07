Udenlandske ambassader appellerer til Taliban

Udenlandske ambassader i Afghanistan opfordrer til 'hurtig' afslutning på Talibans omfattende militære offensiv.

De siger, at udviklingen i landet ikke er i overensstemmelse med de aftaler og erklæringer, som er kommet forud for tilbagetrækningen af USA's militær og andre udenlandske styrker.

Erklæringen er underskrevet af USA, EU og over et dusin andre landes missioner i Kabul.

Den kommer efter en ny forhandlingsrunde i Doha i Qatar, hvor mange håbede på, at der ville komme momentum i fredsprocessen.

Men det skete ikke trods erklæringer fra Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, der i en erklæring søndag sagde, at han går stærkt ind for en politisk løsning på konflikten i Afghanistan.

Men ved forhandlingerne er der ingen fremskridt. På slagmarken fortsætter Taliban med at vinde terræn, mens tilbagetrækningen af USA's og Natos militær fortsætter.

- Talibans offensiv er en direkte modsigelse af de erklæringer, hvor Taliban hævder at støtte en forhandlingsløsning, hedder det med tilføjelsen:

- Offensiven har ført til tab af uskyldige afghaneres liv, deriblandt personer, som er blevet dræbt med overlæg ved målrettede angreb. Dertil kommer, at civile gøres til flygtninge, udsættes for plyndringer og nedbrændinger af deres huse samt ødelæggelser af vital infrastruktur og kommunikationsnetværk.

Taliban siges at have kontrol over omkring halvdelen af nationens 400 distrikter og adskillige vigtige grænseovergange. Samtidig er en række provinshovedstæder under belejring af Taliban.

David Vestenskov fra Forsvarsakademiet har i en analyse sagt, at Taliban kun er i stand til at holde sammen om for en fælles ydre fjende.

- Når amerikanske og vestlige soldater er trukket ud af landet, vil splittelsen i Taliban tage til, har han sagt.