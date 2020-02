Udenlandske statsborgere udvandrer fra Danmark

I 2019 blev der registreret 75.000 udvandringer, hvilket er det højeste antal nogensinde. Det er udelukkende blandt udenlandske statsborgere, hvor der ses en stigning i udvandring. Det skriver Danmarks Statistik.

USA er dét land, hvor flest udenlandske statsborgere udvandrede til. I 2019 udvandrede 3844 mænd og kvinder til USA, mens Polen,Tyskland og Rumænien er på de efterfølgende pladser. I alt udvandrede 13.720 udenlandske statsborgere til uoplyste lande.

Polske arbejdere lægger tag på et hus i København. Foto: Jens Dresling

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af udvandringer til et uoplyst land steget kraftigt. I tredje og fjerde kvartal i 2019 var der hhv. 24 og 45 procent, mens andelen af udvandringer til et uoplyst land normalt er under 20 procent.

- En meget stor portion af de personer, der ligger i uoplyst gruppen, er personer, man har administrativt udvandret, fordi personerne ikke har meldt sig udvandret på det tidspunkt, de rent faktisk udvandrede på. Derfor er gruppen så forholdsvis stor, siger Dorte Larsen fra Danmarks Statistik.

Folketal bruges til kommunal udligning

Det er vigtigt, at kommunernes folketal afspejler det faktiske antal personer, der er bosiddende i kommunen.

Det folketal, der er oplyst i kommunen, bruges til den kommunale udligning, hvorfor en manglende registrering af udvandrede statsborgere kan give kommunen en økonomisk fordel.

Med til historien hører, at udvandringstallet er påvirket af, at kommunerne i forsommeren 2019 fik besked af daværende økonomi- og indenrigsminister om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR med et fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere.

Kommunen kan derfor få en økonomisk fordel, hvis ikke de udvandrede personer bliver registreret som udvandret, men forbliver en del af kommunens folketal.

Det er et generelt problem, fordi studerende og arbejdstagere ikke meddeler fraflytningen til kommunen. I følge Danmarks Statistik er hver fjerde udvandring i 2019 mere end ét år for sent registeret, hvilket giver et forkert folketal hos kommunerne.