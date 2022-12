Udenrigsministeriet advarer: Hold jer væk

Det danske Udenrigsministerium advarer danske rejsende om risiko for voldelige uroligheder efter meldinger om demonstrationer i Tyrkiets største by, Istanbul

I dag er ikke dagen, hvor rejsende danskere i Tyrkiet skal på den store kulturelle byvandring i landets største by, Istanbul.

For her kan det danske Udenrigsministerium (UM) ikke garantere, at danskere kan færdes og opholde sig sikkert. Det skriver ministeriet i en pressemeddelse.

Varslingen kommer som følge af, at Istanbuls overborgmester, Ekrem Imamoglu, onsdag fik en to en halv år lang fængselsdom og forbud fra politik for at have kaldt medlemmer af Tyrkiets øverste valgråd for 'fjolser' i en tre år gammel offentlig udtalelse.

Dommen er ikke faldet i god jord hos den tyrkiske befolkning eller hos præsident Recep Tayyip Erdoğans oppositionspartier, der står til at demonstrere mod afgørelsen senere torsdag eftermiddag.

Der er uroligheder i gærde i den tyrkiske storby, hvor overborgmester Ekrem Imamoglu er blevet dømt i en noget makaber sag. Foto: Yasin Akgul/Ritzau Scanpix

Derfor kommer den tyrkiske politistyrke til at være talstærkt til stede i millionbyen, som følge af risikoen for sammenstød mellem civile og politistyrken opfordrer UM danskerne til at holde sig fra området omkring rådhuset i Sarachane.

Demonstrationerne i den populære feriedestination har også vakt til yderligere bekymring for det danske Udenrigsministerium, der vurderer, at der skulle være en generel risiko for sammenstød mellem demonstranter og politi i større byer i Tyrkiet i de kommende dage.

Hvis der skulle opstå behov for akut rådgivning, så kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter i alle døgnets timer på +45 33 92 11 12.