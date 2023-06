Udenrigsministeriet advarer: Hold jer væk

En optagelse, hvorpå en betjent skyder en 17-årig, der nægtede at adlyde ordrer, har sat Frankrig i flammer. Se episoden her

Frankrig er præget af demonstrationer og uroligheder efter en politibetjent tirsdag skød og dræbte en 17-årig dreng.

Nu advarer Udenrigsministeriet på Twitter imod at nærme sig demonstrationerne i landet.

Her skriver de, at der er risiko for, at det kan udvikle sig voldeligt, ligesom det har gjort de foregående tre døgn.

875 anholdte

De seneste tal fra det franske indenrigsministerium viser ifølge Ritzau, at 875 mennesker blev anholdt torsdag aften og natten til fredag i forbindelse med optøjer.

En stor del af de anholdte er mellem 14 og 18 år.

249 politibetjente kom til skade under det seneste døgns uroligheder. Ingen af dem er dog alvorligt kvæstet.

492 bygninger blev beskadiget, og omkring 2000 biler brændt af samt 3880 brande påsat rundt om i landet.

Ritzau skriver ligeledes, at den franske præsident, Emmanuel Macron, på et krisemøde med sine ministre har sagt, at han vil sætte mere politi ind for at stoppe urolighederne.

Sigtet for drab

Den pågældende betjent er blevet sigtet for drab og sidder nu varetægtsfængslet.

Betjenten skød den 17-årige dreng i hovedet, fordi drengen ikke stoppede sin bil, da han blev bragt til standsning.

Videoer af hændelsen viser, at drengen blive skudt på klos hold. En video, som er blevet delt heftigt på de sociale medier.

Moren til den dræbte 17-årige har udtalt til den franske tv-kanal France 5, at hun ikke bebrejder politiet som helhed.

- Jeg bebrejder kun én person. Den, som tog livet fra min søn, sagde hun.