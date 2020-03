Udenrigsministeriet advarer om rejser til italienske regioner

'Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto ud fra et forsigtighedsprincip, da der er en stor stigning i antallet af smittetilfælde,' advarer Udenrigsministeriet mandag aften.

'Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.'

'Hvis du rejser til Italien, bør du være ekstra opmærksom som følge af lokale smitteudbrud med en ny type coronavirus og som følge af de italienske myndigheders tiltag for at forebygge smittespredning, skriver Udenrigsministeriet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du er opmærksom og følger de italienske myndigheders anvisninger. Du bør også følge Sundhedsstyrelsens råd og orientere dig i Sundhedsstyrelsens FAQ om coronavirus, lyder opfordringen.

De danske myndigheder anbefaler, at hvis du har planlagt en rejse til ovennævnte regioner, bør du overveje, om det er nødvendigt at rejse nu.

'Hvis du allerede opholder dig i ovennævnte regioner, bør du være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens råd for at mindske risikoen for at blive smittet. Hvis du kommer hjem fra ovennævnte regioner, skal du være opmærksom på, om du udvikler sygdomssymptomer inden for 14 dage.'

'De italienske myndigheder har implementeret tiltag, heriblandt interne rejserestriktioner, for at forebygge smittespredning. Du kan blive screenet for sygdomssymptomer. Hvis du har sygdomssymptomer, kan de italienske myndigheder implementere forebyggende tiltag, heriblandt isolation. Isolation kan også blive implementeret for personer uden sygdomssymptomer, hvis der er mistanke om, at personerne har været udsat for smitte. Du bør altid følge de italienske myndigheders anvisninger.'

Udenrigsministeriet skriver, at tiltagene også omfatter lukningen af flere skoler og universiteter, offentlige og private arbejdspladser, offentlige arrangementer, sportsbegivenheder og lignende.

'De italienske myndigheder kan implementere nye tiltag med kort varsel. Du bør altid følge de italienske myndigheders anvisninger,' anbefaler Udenrigsministeriet, som også anbefaler at orientere sig hos den danske ambassade i Rom.

