Udenrigsministeriet: Ferien er reddet!

Fra på lørdag træder fase fire i kraft, og det betyder, at danskernes ferie er reddet

Udenrigsministeriet har på dagens pressemøde en rigtig god besked til de mange rejselystne danskere: Ferien er reddet.

Således træder fase fire i kraft på lørdag klokken 16, hvor man som udgangspunkt kan rejse frit på ferie i EU-lande og Schengenlandene.

Det oplyser direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen på et pressemøde.

- Hvis du rejser i EU og inden for Schengen, så skal du ikke længere være så bekymret for, om du kan komme tilbage til Danmark igen, siger Erik Brøgger Rasmussen.

- Der er ingen isolationskrav fra på lørdag klokken 16. Man kan højst blive bedt om at tage en test, siger han.

Udenrigsministeriet oplyser, at de især har fået mange henvendelser om, hvorvidt man kan rejse til Holland for at se kampen mellem Danmark og Wales på lørdag.

Og det kan godt lade sig gøre, men det er ikke helt uden problemer, lyder det på pressemødet.

- Der er tre krav, hvis man vil ind. Man skal komme med en pcr-test, der er maks. 72 timer gammel. Man skal gå i isolation op til ti dage, men hvis man kan fremvise negativ test inden for fem dage, må man gå fri. Og så skal man medbringe det, der hedder en karantæneattest. Her skal man skrive, hvor man vil holde sin karantæne, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Hvis man virkelig er effektiv, kan man dog slippe helt for karantæne.

- Hvis man kun er i Nederlandene i 12 timer, er man undtaget for isolation. Det burde teknisk set være muligt at komme ind, få en kviktest, se fodboldkampen og komme tilbage igen. Man skal dog planlægge meget omhyggeligt, siger Erik Brøgger Rasmussen.