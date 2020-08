Udenrigsministeriet fraråder rejser til Spanien

Udenrigsministeriet har netop offentliggjort de nye rejsevejledninger, og her er Spanien nu orange. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes

Spanien er igen orange.

Det oplyser Udenrigsministeriet i deres netop offentliggjorte rejsevejledning gældende fra 6. august 2020.

Konkret betyder det, at alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes, ligesom det betegnes som et karantæneland.

Det betyder, at du opfordres til at gå 14 dage i karantæne, når du kommer hjem fra Spanien.

Årsagen til ændringen er en stigning i antal smittede i Spanien, og onsdag registrerede landet 1772 nye coronasmittede, hvilket er den hidtil største stigning, efter at samfundet blev genåbnet i juni.

Også Andorra er føjet til listen over lande, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes. De to lande bliver dermed føjet til listen, der inden for EU også tæller Bulgarien, Luxembourg og Rumænien.

Danske rejsende, der i øjeblikket befinder sig i Spanien, bliver ikke påvirket. De kan fortsætte rejsen.

Schweiz satte onsdag Spanien på sin karantæneliste, og Tyskland fulgte fredag i sidste uge Storbritannien og føjede tre spanske regioner på en liste over 'højrisikoområder' at rejse til.

Der er tale om regionerne Aragón, Navarra og Catalonien, hvor storbyen Barcelona ligger, i det nordlige Spanien. Hvis rejsende herfra ikke får foretaget en coronatest, får de besked på at gå i karantæne.