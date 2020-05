Udenrigsministeriet fraråder udlandsrejser i hele maj

Rejselystne danskere må væbne sig med tålmodighed. Rejsevejledningen, der fraråder ikke-nødvendige rejser til samtlige lande i verden, forlænges, så den gælder til og med 31. maj.

Det sker som et led i regeringens samlede indsats for at håndtere coronavirusset.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger, at han godt ved, at mange danskere er bekymrede for deres sommerferieplaner.

Men situationen under coronakrisen er ikke til at kunne lempe rejsevejledningen for nuværende.

- Det, der er vigtigt, er danskernes tryghed og sikkerhed, og hvad risikoen er for at strande eller løbe ind i restriktioner.

- Så det er ens eget ansvar, hvis man trodser vejledningen, siger Jeppe Kofod.

Det er ifølge udenrigsministeren ikke til at sige, hvornår man igen kan rejse ud. Dertil er situationen for usikker i det meste af verden.

- Der er store dele af verden, hvor jeg kan se, at det er besværligt og måske umuligt at rejse til. Udfordringen er, at den her pandemi på ingen måde er overstået. Jeg håber, vi kan være mere præcise tættere på sommerferien, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeriet ændrede for snart to måneder siden - den 13. marts - rejsevejledningen, så alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden blev frarådet.

Det skete på grund af coronakrisen.

Samtidig, lød det fra Jeppe Kofod, skulle danskere i udlandet komme hjem hurtigst muligt.

Skønnet var dengang, at det drejede sig om cirka 100.000 danskere ude i verden.

Han oplyser, at der stadig sidder omkring 800 danskere i udlandet, der gerne vil hjem, og arbejdet med at få det til at ske er i gang.

Jeppe Kofod fortæller, at nogle af dem ikke i første omgang havde planlagt hjemrejse, men siden har de meldt sig i køen.

Fredag ankom 33 danskere eksempelvis med et fly fra Argentina.

De manglende rejser har også ramt flyselskaberne hårdt økonomisk.

Således viser en opgørelse, at antallet af passagerer i SAS-flyene i april faldt med 95,7 procent sammenlignet med samme måned sidste år på grund af coronakrisen.