Udenrigsministeriet hæver niveau i rejsevejledninger for hele verden

Sikkerhedsniveauet i rejsevejledninger for hele verden er hævet, så rejsende som minimum skal være ekstra forsigtige i udlandet, oplyser Udenrigsministeriet fredag aften.

I alle rejsevejledninger for hele verden er sikkerhedsniveauet hævet til minimum gult.

Det betyder, at man skal være ekstra forsigtig, men det betyder ikke, at rejser til de pågældende områder frarådes.

Når Udenrigsministeriet anbefaler rejsende at udvise ekstra forsigtighed i alle lande, er det for at forebygge yderligere smitte i Danmark. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at blive hjemme, når man kommer retur til Danmark, gælder dog kun for områder, der er markeret røde eller orange i ministeriets rejsevejledninger.

Det er foreløbig kun Hubei-provinsen i Kina, der er rød.

De orange områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, er de italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Venetor samt resten af Kina, Iran og byen Daegu og provinsen Gyeongbuk i Sydkorea.

Den gule farve, som resten af verden nu har fået, betyder, at man skal udvise ekstra forsigtighed.

Det indebærer en række ting. Man bør tjekke rejsevejledningen til det land, som man rejser til eller igennem.

Derudover skal man følge Sundhedsstyrelsens råd for at mindske risikoen for at blive smittet. Man bør samtidig holde sig opdateret om sundhedsforholdene via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og ens eventuelle rejsebureau.

Samtidig opfordrer Udenrigsministeriet rejsende til at tjekke deres rejseforsikring.