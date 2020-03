Udenrigsministeriet: Nu er det sidste chance

Udenrigsministeriet opfordrer nu på det kraftigste danskere i udlandet til at komme hjem.

Det sker i en lang række beskeder på det sociale medietwitter.

Af beskederne fremgår det, at det nu er sidste chance for at komme hjem, hvis man befinder sig i en række navngivne lande.

I Bolivia stopper al international flytrafik til og fra landet klokken 24 lørdag d. 21 marts.

I den Dominikanske Republik har man allerede lukket ned for al international flytrafik. Udenrigsministeriet oplyser dog, at der undtagelsesvist afgår en flyver fra Lufthansa i dag lørdag.

Også i Panama planlægger man at lukke ned for al flytrafik. Som det ser ud nu vil det ske fra søndag d. 22. marts.

På den anden side af jordkloden nærmere bestemt Nepal indstiller man også alt international flytrafik ind og ud af landet i weekenden. Det sker natten mellem den søndag d. 22 og mandag d. 23. marts.

I Australien og New Zealand har man endnu ikke lukket helt ned for flytrafikken, men antallet af afgange er kraftigt reduceret og løbende aflyses fly. Derfor opfordrer man fra Udenrigsministeriet også her danskere til hurtigst muligt at komme hjem.

Selv hvis man befinder sig i Europa skal man ikke tage forgivet, at man kan komme hjem. En række fly fra Storbritannien til Danmark aflyses løbende og med meget kort varsel.

I Spanien lukker landets hoteller og overnatningsmuligheder fra torsdag d. 26. marts. Herefter står turister uden mulighed for indkvartering.

Også i Filipinerne gør man klar til at lukke flytransporten ned. Her kan man de kommende dage undtagelsesvist flyve indenrigs på tværs af øriget. Find flere oplysninger på Udenrigsministeriets hjemmeside her.

Udenrigsministerietsborgerservice opdaterer løbende rejsevejledninger og flystatus på tværs af verden.

Oplysningerne finder du her.