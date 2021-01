Udenrigsministeriet om smittede danskere: 'Bekymrende' sammenhæng

Det er bekymrende, at corona-smittede danskere øjensynligt har kunnet rejse ind i Danmark fra Dubai, selvom der er krav om, at man skal fremvise en negativ test ved indrejse.

Sådan lyder det fra direktør i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, efter at det torsdag aften blev meldt ud, at der fra midnat natten til fredag og fem dage frem er helt lukket for flyrejser fra Dubai.

Flyveforbuddet skyldes, at der er mistanke om, at testene, som man kan få inden udrejse af Dubai, ikke er pålidelige.

- Mistanken bygger på, at vi har fået en konkret henvendelse om, at de her tests formentlig er upålidelige, siger Erik Brøgger Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Og det hænger jo også sammen med, at der er en del danskere, der er rejst til Danmark fra Dubai i januar, og som har vist sig at være smittet med corona. Det er en lidt pudsig sammenhæng, når man skal have en negativ test for at kunne komme ind i Danmark, og det så alligevel er lykkes dem at komme med et fly, fortsætter han.

- Så er der i hvert fald et eller andet, der er bekymrende.

Til og med tirsdag er det slut med at flyve fra Dubai til Danmark, også selv om man kan fremvise en negativ coronatest. Foto: Niels Christian Vilmann

Smitte fra Dubai

Flyveforbuddet blev annonceret i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

- Vi har tidligere set mutationer komme ind via Dubai, og vi kan vi ikke sidde sådan en mistanke overhørig, udtalte transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

- Derfor vil alle passagerflyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater blive indstillet i fem dage, indtil det har været muligt at undersøge sagen til bunds og sikre, at den negative test, der bliver krævet, rent faktisk er en reel test, som er foretaget ordentligt, lød det videre.

Erik Brøgger Rasmussen tilføjer:

- Vi skal bruge det her flyveforbud til i første omgang at finde ud af, om det er et eller flere steder, hvor man ikke kan stole på de tests, man får, når man skal ud at flyve.

- Kan der være flere danskere, end vi er klar over, som har bragt smitte med sig til Danmark fra Dubai, hvis det viser sig at testene derfra ikke er pålidelige?

- Det kan der sagtens. Vi ved, at der er en del danskere, som har sagt, at de har været i Dubai, og som er blevet konstateret smittet her i januar måned, siger Erik Brøgger Rasmussen.

- Der kan være nogen, som ikke er blevet fanget i den danske smitteopsporing endnu.

85 danskere på Danskerlisten

Direktøren oplyser, at 85 danske rejsende er tilmeldt Danskerlisten. Er man fanget i Dubai grundet flyveforbuddet, er der to muligheder.

- Enten kan man vente på, at flyveforbuddet bliver ophævet. Foreløbig gælder det jo til og med tirsdag, siger Erik Brøgger Rasmussen.

- Hvis ikke man kan eller vil vente, må man se, om der er en anden rute, man kan tage. Altså hvor man rejser til en lufthavn, hvor man kan blive testet på en sikker måde, fortsætter han.

- Hvad gør I for at hjælpe danskere strandet i Dubai?

- Vi guider folk, når de henvender sig. Vi har fået omkring 20 henvendelser fra danskere i Dubai hen over natten, som spørger, hvad de skal gøre, siger Erik Brøgger Rasmussen.

