Udenrigsministeriet: Verden lukker ned - skynd jer hjem

Danskere i udlandet skal skynde sig hjem til Danmark, for vinduerne verden over er ved at lukke i.

Så klar er meldingen fra Udenrigsministeriets Borgerservice tirsdag aften.

- Der er danskere, der vil strande ude i verden. De skal finde et godt sted at være. Så finder vi en måde at få jer hjem på, når det her er overstået, lyder det fra Erik Brøgger.

Udenrigsministeriet oplyser, at omkring 1000 danskere er registreret i en såkaldt krisedatabase. Det er danskere, der ikke blot er bekymret, men som har store problemer med at komme hjem.

Fra Marokko ventes de fleste danskere hjem inden for to døgn. Til gengæld er der store problemer med at få danskere hjem fra Sydamerika og Filippinerne.

Danskere strandet i udlandet

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere danskere, der p.t. er strandet ude i verden.

Her kan du læse om to danske kvindelige lærerstuderende på 23 og 26 år rejste for to måneder siden til Filippinerne for at komme i praktik.

Se også: Desperate danskere: Sidste lufthavn kan lukke snart

Dybt forundret over danskere: Kom hjem!