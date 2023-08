Udenrigsministeriets hjemmeside nede

Det er ikke i øjeblikket muligt at tilgå Udenrigsministeriets hjemmeside

Opholder du dig i udlandet, og har du akut behov for hjælp fra Udenrigsministeriet, får du ikke meget ud af at besøge ministeriets hjemmeside.

Her fremgår det nemlig, at 'Udenrigsministeriets hjemmesider ikke er tilgængelige lige nu'.

Det betyder, at blandt andet rejsevejledninger er utilgængelige.

Skærmbillede

Arbejder på sagen

Således lyder der natten til fredag på det sociale medie X en opfordring til de danskere, der måtte få brug for akut hjælp i forbindelse med en rejse. De henviser til et kort skriv på den fejlmeldte hjemmeside:

'I tilfælde af akut krise i udlandet kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter hele døgnet på tlf.: +45 33 92 11 12. eller bbb@um.dk.'

'Kontakt også vagtcentret for at tilgå rejsevejledninger og melde dig på Danskerlisten. Du kan fortsat også tilmelde dig Danskerlisten via appen UM Rejseklar, men ikke tilgå rejsevejledninger.'

Det oplyses desuden, at der arbejdes på at løse problemet.