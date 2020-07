Udenrigsminsteriet: Disse lande kan du nu rejse til

Danskere kan nu også rejse til Tunesien, Uruguay og Georgien, oplyser Udenrigsministeriet.

Både Uruguay og Georgien har dog indrejserestriktioner eller karantænekrav for danske rejsende.

Rejsevejledningen for Sverige er også lempet. Nu kan man også rejse til regionerne Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland og Västerbotten.

I forvejen har myndighederne sagt o.k. til, at man kan rejse til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand. Men rejsevejledningen er fortsat orange for disse lande, hvilket skyldes, at landene fortsat har indrejserestriktioner eller karantænekrav.

Det er Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Justitsministeriet, der i dag har revideret listen.

TUNESIEN: Opdateret rejsevejledning: Vær ekstra forsigtig, hvis du rejser til Tunesien. Læs rejseråd i en tid med COVID-19: https://t.co/tRzqLeG0ck Orienter dig om restriktioner: https://t.co/Kt2sn9hjhz Læs rejsevejledningen for info om sikkerhedsrisici: https://t.co/R6WQO9v4sv — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) July 16, 2020

SVERIGE: Rejsevejledningen for Sverige er opdateret: https://t.co/Zqzdedi1pp Udover regionerne Blekinge, Kronoberg, Skåne og Västerbotten lempes rejsevejledningen nu også for Halland, Kalmar og Värmland. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) July 16, 2020

