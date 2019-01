Udkants-borgmester: Det største problem er lægemangel

- Vi er nødt til at håndtere det omkring lægedækning, hvis det her skal fungere, siger Guldborgsund Kommunes borgmester

Regeringen ønsker at uddanne yderligere 100 ekstra speciallæger i almen medicin. Det er dem, som ofte arbejder i almen praksis. Det fremgår af regeringens sundhedsudspil, som netop er blevet fremlagt i Statsministeriet.

I udspillet lægges der vægt på, at en del af sundhedsbehandlingen skal rykke fra regionerne og tættere på de enkelte borgere. Til det er der brug for flere praktiserende læger.

Og netop det bliver en af de store udfordringer i blandt andet Guldborgsund Kommune, hvor John Brædder fra Guldborgsundlisten er borgmester.

- Det jeg synes, der er det allervigtigste for, at det her skal komme til at fungere optimalt for borgerne. Det er faktisk, at vi får lov til at håndtere det omkring lægedækningen.

- Ja, fordi det er jo et af de store spørgsmål. Tror du overhovedet, der er praktiserende læger nok? I jeres område også?

- Ja, det største problem i hele landet lige nu, det er jo, at der ikke generelt er nok uddannede læger. Der er kommet meget små årgange ud af de sidste uddannelser. Men som det ser ud lige nu, så kigger man jo ind i, at om tre år, så vil der jo blive uddannet langt flere læger.

- Vi har lige haft den glæde, at der er to praktiserende læger, som er helt uddannede, der har valgt at åbne almen praksis nede i Nykøbing Falster, så jeg mener faktisk, at det er vi i i stand til at håndtere, siger borgmesteren.

De 100 ekstra uddannelsespladser kommer ud over 60 pladser, som regeringen allerede har tilføjet blandt andet på baggrund af anbefalinger fra lægedækningsudvalget. Der åbner 60 nye pladser på videreuddannelsesforløbet i almen medicin i 2019, mens de resterende 100 pladser er tilgængelige i 2020. Desuden fremgår det af sundhedsudspillet, at regeringen har en ambition om at fortsætte satsningen på alment medicin i perioden 2021-2025.

