Udkast på besparelser i institutionerne: Som mor er jeg rasende

Flere pædagoger, minimumsnormeringer, børnenes statsminister - ja, vi har hørt det mange gange. Vores kære små har for få hænder at gå til, og børneområdet er blevet for besparet.

Trods det ligger der et forslag i høringsrunde i Vejen Kommune, hvor kommunen fremover vil gå fra 70/30 fordeling af pædagoger og uuddannede medhjælpere til fremover 63% uddannede pædagoger.

Det er noget, som kan få forældrene op af stolen.

Som mor bliver jeg rasende

Lene Mosegaard, mor til to små drenge i Vejen Kommune, er en af de forældre, som ikke kan se meningen med spareplanerne.

- Vi har bygget et samfund op omkring at mor og far skal arbejde 37 timer hver - og hvis ikke mere. Hvis der så ikke er professionelt personale til at tage hånd om vores børn, er det decideret omsorgssvigt, hvis du spørger mig.

Personligt har hun allerede oplevet, hvordan institutionerne sparer på uddannet personale.

- Den børnehave min søn går i, oplever vi lige nu, at der bliver fyret pædagoger og ansat medhjælper. Derudover bliver brugt mange penge på vikarer. Derfor er det tit rigtig mange forskellige ansigter, børnene skal forholde sig til. Det er jo ikke det, som de har brug for - især de helt små i børnehaverne, har da brug for tryghed og genkendelighed.

- Når jeg hører, hvad du fortæller mig, bliver jeg decideret rasende som mor. Mine børn går i forvejen kun i institution fra 09 til 14, fordi jeg ikke synes, at tilbuddet er tilstrækkeligt. Jeg sidder jo og overvejer, om jeg skal til at arbejde endnu mindre fremover

- Jeg oplever, at de helt små i børnehaven tit er alene og ikke bliver trøstet. Og det er fordi pædagogerne ikke har tid. Jeg har en knude i maven ved tanken om, at der skal spares, siger Lene Mosegaard. Foto: Anders Brohus

Selvom Lene Mosegaard er træt af situationen, er hun faktisk også bekymret på personalets vegne.

- Jeg ved, at pædagogerne gør, hvad de kan - og de gør et skide godt stykke arbejde. Men når der kommer færre hænder til at tage sig af det pædagogiske - læringsplaner, administrativt arbejde og lignende - så kan de hurtige komme til at føle sig utilstrækkelige overfor børnene. Vi skal virkelig passe på de dygtige mennesker, som er ude ved vores børn.

Flere pædagogiske assistenter

Tidligere på året har Vejen kommune fået 3,7 millioner kroner øremærket til minimumsnomeringerne. Derfor ringer Ekstra Bladets journalist til chefen for Børn og Familier i Vejen kommune, Morten Oldrup, for at høre, hvorfor det er nødvendigt overhovedet at spare på området.

Forklaringen på spareplanerne kan ifølge Morten Oldrup forklares nemt.

- Det er sådan, at hver afdeling i Vejen Kommune skal finde 1,5 procent i råderumsforslag hver år - altså 1,5 procent effektivisering. Ud af de mange forslag der er kommet på 0 til 18 års området, er det kun det her, som er gået videre til en politisk beslutning, siger Morten Oldrup.

- Vi kommer ikke til at spare på antal hænder, men vi ændrer fordelingen - såfremt det altså bliver endeligt besluttet politisk. Fremover vil det korrekt hedde 63 procent pædagoger, men så vil der komme 10 procent uddannede pædagogiske assistenter og 27 procenter uuddannede medhjælpere, siger Morten Oldrup.

- Det er faktisk min klare fornemmelse, at politikerne i kommunen, vil børnene det bedste.

Vejens Borgmester: Vi har et særdeles godt tilbud

Vejens Borgmester Egon Fræhr fik også et opkald fra Ekstra Bladet journalist. Ifølge ham har Vejen kommune et rigtig godt tilbud til de små.

Foto: PR Foto

Synes du, at jeres tilbud i kommunen vil være ligeså godt, hvis I i 2021 beslutter, at der skal spares på pædagogerne i institutionerne?

- Jeg synes selvfølgelig, at uddannede personale på papir skulle være bedre end ikke uddannet. Men sådan er det ikke altid i praksis. Jeg har lige været ude og give en fortjenstmedalje til en medhjælper, som havde været i institutionen i 40 år. Jeg er sikker på, at de har været rigtig glade for det arbejde, hun har lavet med børnene.

Men for at vende tilbage til spareplanerne - hvorfor skal der overhoved spares, når i faktisk har fået penge tildelt netop til området?

- Jeg er sikker på, at vi følger alle retningslinjer i forhold til de 3,7 millioner. Derudover mener jeg også, at vi i dag har et særdeles godt tilbud til børn her i Vejen Kommune. Men det er sådan, at vi vores økonomi kommer fra skatteborgernes penge og penge fra centralt hold (statskassen). Hvis vi havde fået flere penge ind, var det ikke nødvendigt med effektiviseringer. Vi forsøger at lave dem, der hvor det gør mindst ondt.

Men nu har I jo fået 3,7 millioner?

- Ja, og de er røget direkte ud i institutionerne, som jeg fortalte dig.

Måske jeg ikke forstår - hvorfor igen spare på pædagogerne så?

- Nu er det jo ikke besluttet endnu. Det her er et af de forslag, som der er kommet rigtig mange høringssvar på. Dem sidder jeg faktisk også læser netop nu. Alle svarene og vores samtale her, tager jeg selvfølgelig med til vurdering, når vi tirsdag i næste uge skal drøfte netop det her spørgsmål.

Fornemmer jeg, at det måske ikke bliver til noget alligevel?

Det vil jeg bestemt ikke udtale mig om. Så opdigter jeg jo et møde, som ikke har fundet sted.