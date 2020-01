Udkast til chokrapport: Banedanmark mangler 15,5 milliarder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et udkast til en endnu ikke offentliggjort rapport afslører, at situationen på de danske jernbaner er langt værre end hidtil antaget.

Faktisk har Banedanmark inden for de næste ti år så store økonomiske problemer, at det reelt ikke er muligt at vedligeholde banenettet på en tilfredsstillende måde.

Det afslører udkastet til en rapport, der går under navnet 'Baneinfrastrukturen 2021-2030 - Beslutningsoplæg om økonomisk ramme for vedligehold og reinvestering', og som bliver udarbejdet af Banedanmark i forbindelse med det serviceeftersyn af jernbanenettet, som transportministeren igangsatte i august sidste år.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af udkastet, hvori det lyder, at Banedanmark reelt mangler milliarder for at få skinnerne til at hænge sammen.

'Konsekvensen er, dels at banens ydeevne forringes med kortere eller længere hastighedsnedsættelser og driftafbrydelser til følge, dels at der opbygges et efterslæb på 15,5 mia. kr. ved udgangen af 2030,' lyder det på første side i udkastet.

Ældre dato

Videre pensles problemerne ud. I indledningen lyder det:

'Men jernbanen er af ældre dato, og mange anlægselementer har passeret deres forældelsestidspunkt. Det betyder ikke, at jernbanen bryder sammen i morgen. Ligesom et computersystem godt kan virke efter supporten udløber, så kan anlægselementerne typisk også holde længere end den formelle levetid, men risikoen for, at anlægget pludselig bryder sammen, bliver større for hver dag. Derfor er det vigtigt at reinvestere i banen og udskifte anlægselementerne, inden de bryder sammen med store trafikale konsekvenser til følger.'

Allerede nu er Banedanmark i gang med historisk store investeringer i banenettet. Dels skal alle signalerne skiftes langs sporene, dels skal hele jernbanenettet elektrificeres.

Alarmerende

I 2017 kritiserede statsrevisorerne, at signalprogrammet på daværende tidspunkt blev vurderet 4,4 milliarder dyrere end forventet og tre år forsinket. Og i december sidste år stoppede Banedanmarks direktør Per Jacobsen pludselig i jobbet.

Men selvom det er offentlig kendt, at Banedanmark mildest talt har udfordringer, chokerer rapporten Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested.

- Det er godt nok alarmerende. Det er værre, end jeg troede.

- Det her er helt grundlæggende. Der er ikke tale om nye tog eller lignende. Det er fundamental jernbanedrift, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet i 2013.

Leveret af våbenproducent

Han undrer sig over, at det først nu kommer frem.

- Jeg håber, at Banedanmark har gjort løbende opmærksom på det her, for så kan pilen jo pege på transportministrene, der har siddet med magten. Men det er ikke kommet til en bredere kreds. Det er helt nyt stof for mig, siger Henning Hyllested, der ikke mener, at der er anden udvej end at få lukket hullet.

En del af signalprogrammet leveres af den franske våbenproducent Thales.

Allerede i 2013 kunne Ekstra Bladet fortælle, at staten havde dårlige erfaringer med selskabet, der leverede rejsekortet, som blev særdeles forsinket. Dengang var Banedanmark stolt over, at der nu skulle indledes et samarbejde med missilproducenten. På spørgsmålet om, hvorfor Banedanmark havde belønnet et selskab, der var stærkt forsinket på rejsekortet, svarede daværende direktør for signalprogrammet Morten Søndergaard:

God pris

- Nu skal jeg ikke levere et rejsekort. Jeg har brug for at få leveret et ordentligt signalsystem til den bedst mulige pris. Og det lykkedes os faktisk at få noget nær de bedste priser i Europa. Thales har leveret signalløsninger, der fungerer glimrende i bl.a. Schweiz, og samtidig er alle udbudsregler overholdt.

Ifølge den oprindelige plan skulle programmet have været færdigudrullet i 2023.

Banedanmark oplyser, at der ikke er nogen kommentarer til denne historie.

Se også: Topchef siger op

Se også: Stort DSB-kaos: Forsinkelser og billetsystem gik ned

Se også: Flere tog aflyst: Togbusser indsat på lang strækning