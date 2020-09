Udlændingeordfører: - Helt utilstedeligt

Venstres udlændingeordfører er trist over den famøse bryllupsvideo. Han mener, at de ødelægger det for sig selv

- Det er helt utilstedeligt. De ødelægger det for sig selv.

Sådan lyder reaktionen fra udlændingeordfører i Venstre, Mads Fuglede, efter han har set en bryllupsvideo fra Skovlunde.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet en video af en stor samling mennesker danser tæt i Azuray Møde & Eventcenter. Stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det har fået borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würzen til at politianmelde bryllupsarrangøren. Og det forstår Mads Fuglede godt.

- De viser ekstremt ringe samfundssind, så jeg bakker borgmesteren fuldstændig op. Det er helt ude i hampen, og jeg synes, at det er ærgerligt, at de her minoritetsgrupper ødelægger det for sig selv.

- Det skal jo ikke handle om udlændinge, hver gang der sker en øgning af smittespredningen. Det ville være trist, hvis debatten kun skal handle om det, siger Mads Fuglede til Ekstra Bladet.

Bortforklaring

Udlændingeordføreren tilføjer, at han har stor forståelse for, at et bryllup er en stor begivenhed, men det handler om at gøre, hvad der bliver sagt.

- Her i landet følger vi de påbud, der er. Det er også utilstedeligt, at de forsøger at bortforklare og forsøger at dække over det ved at sige, at de ikke så mange og slette videoerne, siger han.

Her henviser Mads Fuglede til, at to andre videoer fra brylluppet er blevet slettet fra Facebook.

Ekstra Bladet forsøgte onsdag at få et svar fra Azuray Møde & Eventcenter, men de vendte aldrig tilbage. Det gjorde de dog torsdag formiddag.

Ansvarlig: Vi følger alle regler Ekstra Bladet forsøgte onsdag at få et svar fra Azuray Møde & Eventcenter, men de vendte aldrig tilbage. Det gjorde de dog torsdag formiddag. - Først og fremmest vil jeg sige, at vi har fulgt alle retningslinjer. Både politiets og sundhedsmyndighedernes. Vi har skiltning, sprit og mundbind, siger Recai Ucar. - Men nu er I blevet politianmeldt, og det ser ud til, at der var mere end 100 mennesker til de bryllup. Passer det? - Det var et privat arrangement og alle kendte hinanden. Det er umuligt, at der var over 100 mennesker. Jeg tror, at der var omkring 70-80 kvinder i de cirkler i videoen, siger Recai Ucar. - Men det var jo et bryllup. Der var vel også mænd med til brylluppet? - Nej. Det var et arrangement kun for kvinder. Der var maks 70-80 mennesker, siger Recai Ucar. - Der var vel i hvert fald én mand, tænker jeg? - Ja, og så måske også DJ'en, siger Recai Ucar. - Hvad tænker du om, at I er blevet meldt til politiet? - Vi forstår kommunens bekymring, men vi har talt med politiet og haft besøg af dem seks gange. Det er jo private arrangementer, så der må være 500 gæster, men folk er nervøse, så vi begrænser antallet af gæster til om 150-200 gæster de næste par uger. Vi tager hensyn og bruger masser af sprit, har temperaturmålere og sikkerhedsvagter, siger Recai Ucar

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ritzau, at det har modtaget en anmeldelse i sagen fra Ballerups borgmester.

Politiet oplyser, at sagen i øjeblikket bliver efterforsket og senere vil blive forelagt anklagemyndigheden.

Forarget og vred

Jesper Würtzen har tidligere fortalt til BT, at han er både forarget og vred.

- Vi har alle et ansvar i forhold til corona og for at overholde de her betingelser. Restauratører og lignende, der lever professionelt af det, har jo et særligt ansvar.

- Dels er man tæt på hinanden, og dels ser det ud, som om der er mere end de 100, man på daværende tidspunkt måtte være forsamlet. Vores kommune ligger i den høje ende i forhold til smitte, og det gør det ekstra problematisk, siger borgmesteren til BT.