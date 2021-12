Udland: Klepto-kat hærger lille by

En lokal berygtet kattetyv er begyndt at tage sin kriminelle levevej til nye højder. Hvad der startede med smårapserier som ål og sko, har nu udviklet sig til alvorlig kriminalitet for katten Keith, der har sine jagtmarker i New Zealand

- Jeg har spurgt, om han ikke kunne begynde at stjæle diamanter.

Men det er katten Keith ikke interesseret i, fortæller Keith’s ejer Ginny Rumbold, der bor med sin mand og kriminelle kat i New Zealand. Inden for de seneste uger er Keiths tyverier gået fra uskyldige stjålne sko til at komme hjem med en bong, pose med hvidt pulver og blondetrusser, skriver The Guardian.

Mere vil have mere

For tre år siden startede Keith sin kriminelle levevej. Han startede med at stjæle bh’er fra en lokal butik, levende ål fra floden og naboers sko. Men mere vil have mere. Og som en typisk kriminel er Keith’s forbrydelse kun blevet værre og værre.

Keith ejere, Ginny og David Rumbold, har været nødsaget til at lave et returneringssystem for deres naboer. Derfor er der nu sat to kasser frem i deres forhave med Keith’s tyvegods, så folk kan få deres stjålne ting tilbage.

Skal afhøres

Noget kunne tyde på, at Keith er en kleptoman-kat altså en kleptokat. For det stopper den ikke, at naboer henter deres ting tilbage. Den stjæler det simpelthen bare igen.

Særligt ynder Keith at stjæle et par arbejdsstøvler fra en lokalhåndværker. Og selvom ejeren af støvlerne lægger 2,5 kg vægte i støvlerne, formår Keith alligevel at få dem med hjem.

Keith har ind til for nyligt undgået politiets søgelys. Men nu går den ikke længere.

- Særligt bekymrende er Keiths seneste fund - et redskab, der bruges til at ryge hash. Vi har beslaglagt redskabet og taler med Keith om, hvor han har fået det fra, lyder det fra en talsperson fra det lokale politi.