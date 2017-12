Udlandet har set lyset i Tivoli: Se de vilde billeder

Det er blandt andet amerikanske CNN og ABC, tyske ZDF , svenske TV4 og det kinesiske nyhedsbureau CNC, som har omtalt dem.

Det drejer sig om Tivoli, der lige nu går verden rundt, for deres helt exceptionelle julelys, der har fået flere store medier til at placere haven på deres top 10 over verdens smukkeste julemarkeder. Det The Guardian blandt andet gjort.

- Det er vi selvfølgelig meget stolte over, og vi tager det som et stort klap på skulderen, siger havens pressechef Torben Plank.

I 24 år har Tivoli præsenteret deres helt specielle julelys for havens gæster, men i år har de gjort det vildere end nogensinde.

Med ikke mindre end 1 million lyspunkter placeret omkring i haven har Tivoli aldrig lyst så meget op.

- Det er en kæmpe investering at sætte så mange lys op. Men vi forsøger at sparer med LED-pærer og med strøm fra vores egen vindmølle, siger Torben Plank.

Lysdesigneren Jesper Kongshaug er en af de, der har udviklet lysene til parken, som i år er designet således, at de kan lyse i 11 år uden stop.

Så længe skal Tivoli godt nok ikke have dem tændt, da deres jul kun varer fra den 18. november til den 31. december

40 kilometer lyskæde En af Tivolis lyskæder er 40 kilometer lang. I alt har haven 1 million lyspunkter. 60.000 af dem er fordelt på bare tre træer, der er pakket ind fra rod til top. Det 12 meter høje juletræ foran Koncertsalen har 35.250 lyskæder på sig fordelt på 235 kæder. Nimb-hotellet bliver oplyst af 3017 pærer. Den store stjerne ved Hovedindgangen har 197 lyspunkter. Langs stien fra Hovedindgangen og ned i Haven lyser 3000 punkter op. Der er placeret 130.000 lyspunkter i de 3,5 kilometer lange granguilander. Forlystelsen Dæmonen har 5.550 lysdioder. Der er 2800 lysende kupler på Det japanske Taarn Og der er 4135 lamper og kupler, som lyser langs søbreden. Lysene kommer fra LED-pærer, som kan lyse i 11 år. Tivolis lys er tændt hele døgnet. Kilde Tivoli

Million-projekt Det har krævet hårdt arbejde at få Tivolis jule-tema på plads. Forberedelserne og driften på Tivolis jul har kostet 20 millioner kroner. Juletemaet med jernbanestationen Hjulkøbing har alene kostet 6 millioner kroner. Bare at hænge julelys op har har krævet 2500 arbejdstimer. At pynte det 12 meter høje juletræ i haven har taget 6 dage og krævet fem medarbejder. Hele opbygningen af Tivolis jul har taget 11 dage og krævet 10.000 mandetimer. Hvad det koster at have julelysene tændt er ukendt. Kilde Tivoli

Jule-Facts 3000 portioner risengrød blev sidste år solgt fra plænen. I år får boden konkurrence fra en Biksemadsbod. Hjulkøbing Banegård forventer at sælge 40.000 flæskestegssandwicher i år. Sidste år solgte de 33.000. Der er brugt 7000 kilo gran til opbygningen. Julemanden på Pantomimeteateret forventer at dele over 11.000 chokolader ud til børn i løbet af julen. Julemanden bruger 19 liter demineraliseret vand til at holde liv i kaminen i stuen på Pantomimeteateret. Det har taget 14 år at færdiggøre Tivoli Hjørnet med Food Hall, restauranter, butikker og hotelværelser. Sidste år solgte Grøfte 2100 flæskestege. På en god dage sælger de så mange, at det svarer til højden på Rundetårn. I 2016 blev der solgt 26.000 glad gløgg i Tivoli. Da Tivoli første gang holdt jul havde de fem boder. Nu har Tivoli 40. Tivoli åbnede i 1843 og har holdt jul 23 gange før. Kilde Tivoli

- Jeg har altid holdt jul i Danmark, da jeg var lille, så nu har jeg taget min familie med. Vi bor normalt i Spanien, så det her er rigtig jul for mig. Det eneste, der kunne gøre det bedre, er, hvis det var koldere, og sneen var ægte, siger Francesca fra Tyskland, der sammen med sin mand og lille søn holder jul i Danmark. Foto: Henning Hjorth

Jeg kan mærke julen med det samme. Der er sne og masser af lys. Det er ikke noget, vi har derhjemme. Der er masser af glæde, og det er mere eventyr-agtigt i Danmark. Og det dufter af jul med jeres danske retter, siger Sherin på 20 år fra Filipinerne. Foto: Henning Hjorth

- Vi tager hjem til Holland igen juleaften, så ville ind og se al lyset, som vi har hørt om. Man kan mærke julestemningen, og vi smagte gløgg for første gang, hvilket var ret julet. Jeg forstår godt, at andre er begejstret for jul i Tivoli, for det fanger bare indbegrebet af julestemningen, siger Lyvana.

Tivolis jul slutter den 24. december, hvor parken lukker klokken 17.

Fra den 25. til den 31. december holder Tivoli Nytår og fyrer dagligt fyrværkeri af.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth