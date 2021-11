Udlejer lejlighed til mindre end seks kroner om måneden

I Tokyo kan en heldig person bo i en Ikea-lejlighed for mindre end en dollar om måneden

99 yen eller omkring 5,75 kroner for en lejlighed om måneden.

Det er hvad en heldig japaner kan se frem til. Ikea har nemlig lavet en lille lejlighed på 10 kvadratmeter i Japans hovedstad Tokyo, lyder det i en pressemeddelelse.

Fuldt møbleret

Der er tale om en etværelses, som er fuldt møbleret med Ikea-møbler. Hvis du bor i Tokyo og er interesseret i lejligheden, har du ind til 3. december til at sende en ansøgning, og du skal være over 20 år.

Det er desværre først fra 15. januar 2023, at en potentiel lejer kan flytte ind. Og lejeren skal selv betale for forbrug.

10 kvadratmeter er ikke meget, men på Ikeas hjemmeside forklarer de, hvordan det kan lade sig gøre.

- Det handler om at udnytte rummet vertikalt. Når man ser på rummet 3-dimensionelt, åbner der sig langt flere muligheder.

Hajen Blahaj

Tokyo er en af de tættest befolkede områder i verden, og derfor ser man her, at der er en stigende interesse for såkaldte mikro-lejligheder.

Det er ikke første gang, at Ikea involverer sig i ejendomme. Sammen med BoKlok og Skanska har Ikea været med til at bygge model-hjem i Sverige, Norge og Finland.

Ikea promoverer deres mikro-lejlighed i Tokyo gennem hajen Blahaj, som medvirker i en række promoverende videoer på Youtube. Blahaj er en ejendomsmægler, som specialiserer sig i mikro-hjem.