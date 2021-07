Udlejere af storskærme: - Vi er blæst helt bagover

Danskernes lyst til at se fodbold i parker, på pladser og ved familiefester har været overvældende under denne sommers EM.

Det fortæller flere udlejere af storskærme, som langtfra kan følge med efterspørgslen. De bliver kontaktet af både private, restaurationer og kommuner, som vil vise fodbold på storskærm.

Onsdag aften spiller Danmark semifinale mod England på Wembley i London. Men da indrejserestriktioner hindrer danskere i at være til stede på stadion, må fodboldfesten for de flestes vedkommende finde sted herhjemme.

Jens Ravn er administrerende direktør i AV-Huset i Næstved, og hans virksomhed lever højt på det danske landsholds præstationer.

- Jo længere Danmark kommer i turneringen, jo større bliver efterspørgslen. Der er traditionelt fart på forretningen ved slutrunder, men det er, når det bliver alvor for Danmark, at vi virkelig kan mærke det.

- Hvis bryllupper, kobberbryllupper og runde fødselsdage falder sammen med Danmarks EM-kampe, tør folk ikke holde fest, hvis de ikke kan vise kampen for deres gæster, siger Jens Ravn.

Mange går dog forgæves, for AV-Husets lager af storskærme kan ikke matche efterspørgslen. Virksomheden har i løbet af EM måttet afvise cirka to ud af tre potentielle kunder, der har henvendt sig for at leje en storskærm.

Samme problem har Eventscreen.dk i Greve og Schmidts Radio i Vissenbjerg.

- Vi er blæst helt bagover. Hver gang Danmark har vundet en kamp, har vi fået cirka 100 henvendelser fra folk, der vil leje en storskærm til næste kamp, siger direktør Bo Sørensen fra Eventscreen.dk.

Men virksomheden råder kun over syv egentlige storskærme, da hver storskærm er en stor økonomisk investering, fortæller Bo Sørensen.

Eventscreen.dk's storskærme er mellem 15 og 23 kvadratmeter store.

Hos Schmidts Radio modtager man dagligt mellem 20 og 40 opkald fra folk, der vil høre, om de kan leje en storskærm.

- Vi havde forestillet os, at der ville være en vis efterspørgsel. Det har vi prøvet før ved store sportsbegivenheder. Men i år er det helt ekstremt.

- Det er alle typer, der ringer. Det er sportsklubber, barejere og private, fortæller daglig leder og salgsansvarlig Stefan Marcher Schmidt.

Hvis man viser EM-kampe på storskærm til et privat arrangement såsom et bryllup eller en fødselsdag, er man ikke underlagt særlige regler.

Sker fremvisningen som led i et offentligt arrangement, skal man være opmærksom på at søge tilladelse hos den rettighedshavende udbyder af EM-tv-transmissionen.