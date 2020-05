Udlejningsgigant på randen af kollaps

Det globale biludlejningsfirma Hertz har søgt om konkursbeskyttelse for dets aktiviteter i Nordamerika. Det oplyser selskabet ifølge Reuters.

Hertz har således indgivet en konkursbegæring i USA og Canada. Det skriver CNN.

De økonomiske problemer skyldes coronakrisen, som har revet tæppet væk under rejsebranchen og efterspørgslen for at leje biler.

Ved at søge om konkursbeskyttelse har Hertz mulighed for at fortsætte driften samtidig med, at det forsøger at få at få styr på de økonomiske problemer.

Voldsomt fald

Inden virusbruddet ramte med fuld kraft, gik det godt for det over 100 år gamle foretagende, som både i januar og februar øgede omsætningen.

Men viruspandemien udløste et så 'pludseligt og voldsomt' fald i indtægterne, at firmaet økonomisk er på hælene.

Hertz havde håbet på at indgå en aftale med kreditorerne inden fredag om en forlængelse af låneaftaler, men det lykkedes ikke parterne at blive enige. Selskabet har en gæld på over 18 milliarder dollar.

Ved udgangen af 2019 havde Hertz omkring 38.000 ansatte på verdensplan.

I Nordamerika har Hertz ifølge nyhedsbureauet AFP nedlagt 10.000 stillinger for at skære ned på omkostningerne.