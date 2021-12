Udleverer millioner af selvtest

Ni millioner selvtest er nu landet i kommunerne, hvor de blandt andet kan bruges af skolebørn forud for skolestart 5. januar.

Det oplyser direktør i Kommunernes Landsforening Christian Harsløf.

- Vi har fået udleveret ni millioner selvtest her i dagene op til jul, og de er nu fordelt i kommunerne mellem alle de velfærdsområder, som skal bruge dem, siger han.

I nogle kommuner er selvtest blevet udleveret til forældre, og andre steder vil de blive udleveret 3.-4. januar.

- De næste dage kommer de helt ud på institutionerne. Hvis man som forælder endnu ikke har haft mulighed for hente dem, så vil muligheden komme i dagene lige op til skolestart, så børnene kan møde frisktestet op 5. januar, siger Christian Harsløf.

Skolebørnene blev hjemsendt til onlineundervisning 14. december. Der har været usikkerhed om, hvorvidt stigende smitte ville stikke en kæp i planen for en tilbagevenden til klasseværelserne 5. januar.

På et pressemøde onsdag var beskeden fra direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at det fortsat er planen.

Samme melding er tidligere kommet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på trods af høje smittetal.

Når eleverne vender tilbage, sker det også med en opfordring til selvtest før skolestart samt to ugentlige test, når hverdagen begynder igen.

- Det jo en opfordring fra myndighederne, at man møder frisktestet op, og der er selvtest én blandt flere muligheder. Vi vil jo gerne, at så mange som muligt følger anbefalingen fra myndighederne. Der er selvtest et godt supplement til de testcentre, vi har i øvrigt, siger Christian Harsløf.

Det er ikke kun skoleeleverne, der får gavn af de nyindkøbte selvtest.

Det gør ansatte i ældreplejen, på sociale bosteder samt i daginstitutioner også.

Det er også planen, at selvtest skal bruges af elever på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.

Christian Harsløf forventer, at vi kommer til at møde selvtest flere steder fremover.

- Nu er vi jo i gang med at rulle selvtest ud på alle de store velfærdsområder. Jeg tror, det er en bekvem måde for mange at lade sig teste på. Jeg tror, vi kommer til at se mere af det her.

De ni millioner selvtest er bare første sending. Samlet set er der bestilt 65 millioner selvtest.