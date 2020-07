Udlover kæmpe dusør: Villads og Wilma er sporløst forsvundet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

- Det er rigtig hårdt. De er vores et og alt, siger Charlotte Thornvig Nielsen til Ekstra Bladet om savnet af familien Nielsens to hunde Villads og Wilma.

Hundene, som først blev omtalt i et indslag hos TV Midtvest, har været forsvundet fra hjemmet i Sunds i Midtjylland siden 27. maj, og Charlotte Thornvig Nielsen er overbevist om, at hundene, som begge er af racen Weimaraner, må være blevet stjålet.

- Vi bor på en gård langt ude på landet omringet af skov og har før prøvet, at hundene har været ude at rende. Men de kommer altid hjem efter et par timer, fortæller hun.

Kontaktede politiet

Denne gang vendte 11-årige Villads og etårige Wilma dog aldrig hjem. Derfor kontaktede familien - samme dag, som hundene forsvandt - politiet og meldte hundene savnet.

Derudover har de efterlyst hundene på sociale medier og ved hjælp af løbesedler, som de har hængt op.

- Villads er født og opvokset på gården, så han kender området som sin egen bukselomme og ville ikke fare vild.

- Og hvad er risikoen for, at begge hunde er blevet kørt ned eller er blevet skudt af en jæger, spørger Charlotte Thornvig Nielsen.

Ifølge adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub, Lise Lotte Christensen, er det slet ikke usandsynligt, at hundene er blevet stjålet.

- Sandsynligheden taler desværre for det, fordi det er to hunde, som er væk. Én hund kunne godt komme galt afsted, men sandsynligheden for, at to hunde løber væk og kommer galt afsted, er lille, siger Lise Lotte Christensen.

- Hundene ser jo specielle ud, så det, at de ikke er blevet set i området, tyder også på det. De er jo som sunket i jorden, fortsætter hun.

Lise Lotte Christensen tror stadig på, at hundene kan dukke op.

- I sådan nogle sager er der altid nogen, der taler over sig eller får snakket for højt om et eller andet, siger hun.

Kæmpe dusør

Det er især uvisheden, som går familien Nielsen på.

- Børnene har været enormt kede af det. Det er blevet tomt at komme hjem, for hundene plejer at komme os i møde.

- Hvis nu de var blevet kørt over, kunne man i det mindste sørge over det og komme videre, siger Lise Lotte Christensen.

For at finde hundene har familien derfor udlovet en dusør på 20.000 kroner.

- Vi får mange tip fra folk, der tror, de har set hundene. De fleste gør alt, hvad de kan, for at hjælpe os, og det er i sig selv enormt rørende, siger hun.

- Der er desværre også nogle, som ringer og siger 'jeg ved, hvor din hund er, du skal bare lige overføre 3500 kroner først', tilføjer hun.

Ifølge TV Midtvest bekræfter lokalpolitiet i Herning, at hundene er efterlyst.

Kender du noget til sagen, kan du kontakte familien på 40 17 62 67 eller 20 43 31 53.