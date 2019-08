Udmagret elefant vækker vrede: - Det her skulle aldrig have været tilladt

En 70 år gammel, radmager elefant ved navn Tikiiri bliver tvunget til at gå kilometer efter kilometer hver aften, så gæsterne til en religiøs festival kan føle sig 'velsignet'. Sådan lyder anklagen fra Lek Chailert, der er grundlæggeren bag organisationen Save Elephant Foundation.

I forbindelse med 'World Elephant Day' 12. august har organisationen lagt en række billeder op på deres Facebook-side af den gamle elefant, der uden sit 'festival-kostume' fremstår tydeligt udmagret.

Under kostumet skjuler sig ifølge organisationen denne 70 år gamle, meget tynde hun-elefant. Foto: Foto: Lek Chailert / Save Elephant Foundation

Hver aften og nat i ti dage i træk skal Tikiiri gå i støj, røg og fyrværkeri, siger stifteren. Foto: Lek Chailert / Save Elephant Foundation

Ifølge hende er 70-årige Tikiiri én ud af 60 elefanter, der i år arbejder for Peraphera Festival.

'Tikiri slutter sig til paraden tidligt hver aften, indtil sent om natten, ti aftener i træk, midt i støj, fyrværkeri og røg', lyder det i opslaget, der blev lagt på Facebook tirsdag eftermiddag.

'Ingen ser hendes benede krop eller svækkede tilstand, på grund hendes kostume.

Ingen ser tårerne i hendes øjne, skadet af de skarpe lys, der pynter hendes maske.

Ingen ser, hvor svært hun har ved at gå, da hendes ben er lænket, mens hun går', lyder det videre.

Opslaget er på kort tid gået viralt og har høstet et hav af kommentarer og delinger på det sociale medie, og i en af kommentarerne opfordrer organisationen Facebook-brugerne til at kontakte Sri Lankas premierminister Ranil Wickremesinghe for at råbe landets regering op.

'Hvordan kan dette være en velsignelse, hvis det går ud over andre liv', spørger Lek Chailert i opslaget.

Siden har organisationen delt links til Ladbibles artikel om billederne af den magre hun-elefant.

Britiske Metro har også skrevet historien, og har henvendt sig til det arrangørerne af den årlige Peraphera Festival. De fortæller til mediet, at de 'altid tager sig af dyrene' og forsikrer, at Tikiiri er blevet tilset af en elefantlæge.

Elefant-ekspert Jayantha Jayawardene beskriver overfor AFP behandlingen af elefanten som 'umenneskelig'.

- Det er tydeligt, at dyret er alvorligt underernæret, den er døden nær. Ejere går parade med deres elefanter for at tjene penge til dem selv, og ikke til dyret. Dette skulle aldrig have været tilladt, siger Jayantha Jayawardene.

Efter den massive sociale mediestorm, opslaget på Save Elephant Foundations Facebook-side førte til, har arrangørerne fra Temple of the Tooth, der står for festivalen, nu valgt at trække Tikiiri ud af den sidste dag af festivalen. Templets leder, Pradeep Nilanga Dela, bekræfter overfor AFP, at dyret nu er i behandling.