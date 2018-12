Udmattede danskere langt ude på havet: Har kun én ting i sigte

16 dage skulle der til, før Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen for alvor kunne mærke smerten i deres tur over Atlanten.

Det fortæller premierløjtnant i hæren Lasse Wulff Hansen, da Ekstra Bladet taler med ham over en sattelittelefon.

- Vi har her de sidste par dage ramt muren. Både mentalt og fysisk. Her til middag er der gået 16 døgn, og det kan mærkes. Der er tydelige slidtagespor. Vi har her til morgen måttet samle hinanden op for at komme ovenpå igen, siger han.

Lige nu har de to danskere kun én ting i hovedet. De skal over halvvejs, sådan at de kan begynde at tælle ned, til de er i havn.

Sådan foregår konkurrencen Der deltager i alt 27 robåde i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

Vendedagen bliver mandag

- Vores plan er, at vi synes at have været af sted længe, og der er lang vej igen.

- Vi har her til morgen måttet samle hinanden op for at komme ovenpå igen, fortæller Lasse Wulff, og uddyber hvad der er særligt hårdt ved turen:

- Det, der fylder mest, er uforudsigeligheden i forhold til, hvornår vi er færdige. Hvis du kunne sige, der er tyve dage og 11 timer tilbage, så havde man et fast mål, men her er præmissen en anden.

- På den måde er det vanvittigt svært præcist at sige, hvornår vi er der. Det fylder enormt meget i vores tanker.

For at have et pejlemærke, har makkerparret derfor forsøgt at sjusse sig frem til hvor mange dage der er tilbage, og ifølge udregningen er de snart halvvejs.

Vi håber, at vendedagen bliver på mandag. Det er efter en udregning, at det vil tage os 38 dage i det hele. Indtil videre har vi talt op i forhold til dage, men når vi rammer mandag, mener vi, at vi er midtvejs. så kan vi begynde at tælle ned i stedet for. Nu er der kun 17 dage, nu er der kun 14 og så videre.

- Det kan gøre det hele lidt mere spiseligt, lyder det.