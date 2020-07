Udrejsecenter ramt af fejl i kontrolsystem

Udlændingestyrelsen undersøger en it-fejl på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Det skriver Jyllands-Posten med henvisning til en orientering til Folketinget 4. juli.

Det er i kontrollen af, om centrets beboere overholder reglerne, at fejlen er konstateret den 9. og 10. juni.

Beboerne på centeret er underlagt en stribe kontrolkrav - blandt andet skal de rutinemæssigt melde sig hos politiet i centeret.

It-systemer spiller ifølge Jyllands-Posten en vigtig rolle i at registrere, om reglerne overholdes, og overtrædelser af kravene kan medføre fængselsstraf.

For eksempel er der på centeret elektroniske nøglesystemer, der registrerer, når beboere går ud og ind.

Politiets arbejde er suspenderet, mens it-fejlen undersøges.

Mulighederne over for beboere, som bryder reglerne, er sat på pause, politianmeldelser er suspenderet, og verserende eftersøgninger er indstillet, lyder det i orienteringen til Folketinget, som Jyllands-Posten henviser til.

Derudover er to varetægtsfængslede udlændinge blevet løsladt, efter at fængslingsgrundlaget for syv er blevet gennemgået.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten, at eventuelle overtrædelser vil blive politianmeldt, når suspenderingen er ophørt.

På Kærshovedgård bor enlige, voksne udlændinge uden ret til ophold i Danmark, der ikke vil rejse ud af landet. Det kan for eksempel være afviste asylansøgere og kriminelle dømt til udvisning.

Marcus Knuth, der er udlændingeordfører for De Konservative, kritiserer sagen, da nogle af beboerne er meget hårde kriminelle.

- Vi vil ikke have dem til bare at flagre rundt i Danmark. Der kan selvfølgelig ske en teknisk fejl, men at der går så lang tid, og der bare ikke er styr på de her mennesker, synes jeg, er problematisk, siger han til Jyllands-Posten.

Udlændingestyrelsen har over for avisen ingen kommentarer til sagen.