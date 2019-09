Udrejsecenter sløjfet: Kæmpe jubel hos naboer

Regeringen har droppet planerne om et udrejsecenter på Lindholm. Det vækker stor begejstring hos øens naboer, der håber på en ny fremtid for øen

Den tidligere regerings planer om Udrejsecenter Lindholm er nu officielt blevet sløjfet af Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Annonceringen af centeret faldt ikke i god jord hos flere af naboerne til udrejsecenteret, og er af politiske modstandere blevet kritiseret for at være et dyrt symbolpolitisk forslag. I en sådan grad, at det i foråret fik Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, til at svømme fra Lindholm til Kalvehave Havn.

Naboerne til det omdiskuterede ø-projekt har svært ved at skjule deres begejstring over nyheden.

Jørgen Christian Lei har boet i Kalvehave i mere end 40 år, og han har fra starten af været modstander af projektet.

- Nu skal vi gøre noget godt med øen. Vi har protesteret meget, og derfor forpligter det også.

For selvom regeringen dropper projektet, er det ikke nok til at skabe ro omkring øens fremtid.

- Vi kan jo ikke vide om, et nyt politisk flertal skulle hive planerne frem fra skuffen igen. En ny regering vil jo kunne se, at her er en ø, der ikke bliver brugt til noget, derfor bliver vi nødt til at finde noget den kan bruges til.

Centeret skulle huse personer på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere. Det er endnu uvist, hvad den kommende regering vil have som alternativ til Lindholm.

Nye planer for Lindholm

Foreningen Kalvehave Virke er for nylig stiftet af folkene bag protestbevægelsen mod Udrejsecenter Lindholm, de arbejder lige nu på mulige projekter til, hvad øen kunne bruges til i fremtiden.

- Jeg drømmer selv om, at vi kunne bruge øen til at dyrke naturen. Der er en del fugleliv på øen, og det ville være dejligt, hvis vi kunne bruge nogle af lokalerne til at skabe et naturcenter, der kan være formidlingscenter for naturen, siger bestyrelsesmedlem i foreningen Henrik Dahl.

Henrik Dahl er ikke overraskende tilfreds med regeringens beslutning og ser frem til at komme videre.

- Det var et dødfødt projekt fra start. Spekulationerne har skabt en del utryghed i byen. Det ville være ligesom at slippe 80.000 kriminelle fri i Københavns Havn på en gang. Det er noget pjat, at vi overhovedet kom så langt.

