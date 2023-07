Udsat for bizar Putin-tortur i 100 dage

Den fængslede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj påstår, at han er blevet tvunget til at lytte til den samme tale af Vladimir Putin hver dag i 100 dage

Det lyder som noget, skurken fra et eventyr kunne finde på at gøre.

Hvis man skal tro på, hvad den fængslede russiske aktivist Aleksej Navalnyj skriver på Twitter, har han de seneste 100 dage lyttet til den samme næsten to timer lange Vladimir Putin-tale. Om det er en bizar form for tortur eller et rehabiliteringsforsøg, er uvist.

'I dag fejrer jeg et jubilæum. I præcis 100 dage i træk nu har jeg lyttet til den samme Putin-tale fra 21. februar hver aften,' skriver oppositionslederen på Twitter.

Aleksej Navalnyj forklarer, at han har forsøgt at klage over talen, men blot har fået at vide, at den er en del af retningslinjerne i fængslet.

Antageligvis har Aleksej Navalnyj imidlertid ikke adgang til Twitter fra sin fængselscelle, og det må derfor være en anden person, som videreformidler hans beskeder.

Den årlige tale

Talen, som bliver spillet i fængslet, er Vladimir Putins årlige tale til folket.

Ifølge Sky News indeholder talen fra 2023 blandt andet påstande om, at Ruslands færden i Ukraine skyldes truslen fra det nynazistiske regime.

Aleksej Navalnyj skriver på Twitter, at de i fængslet vil spille talen fra 2023, indtil Putin har holdt sin næste tale i 2024. Så vil de skifte.

I 2022 blev Navalnyj idømt ni års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i bedrageri og foragt. Han kan derfor se frem til at høre Putin-taler i noget tid endnu.