Udsat for risikabelt forsøg uden at vide det

Sygehusledelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøger nu en sag, hvor eksperter vurderer, at flere hundrede patienter blev udsat for et ikke-godkendt kirurgisk forsøg, uden at patientgruppen var orienteret om den deraf forhøjede risiko.

Der er tale om en operation, der normalt bruges til at afhjælpe særlige ankellidelser. På sygehusets fodkirurgiske afdeling har et større antal patienter dog fået udført indgrebet i forbindelse med skader, der normalt ikke burde medføre en operation.

- Der er for mig at se ikke tvivl om, at der her er udført forsøgsbehandling, lyder det fra Thomas Ploug, professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komite ved Aalborg Universitet.

Aktindsigter til Radio4 og TV2 viser at flere end 500 patienter blev udsat for det kirurgiske indgreb. Flere af patienterne blev påført invaliderende skader som følge af operationerne. Foreløbig har 40 af dem fået udbetalt 9,4 millioner kroner i erstatning, da Patienterstatningen vurderede, at der ikke var grundlag for at operere dem.

Kent Kristensen, sundhedsjurist og lektor ved SDU, vurderer over for Radio4 og TV2, at affæren kan ende som en politisag, da han vurderer, at behandlingerne skulle have været anmeldt som et forsøg til den Videnskabsetiske Komité.

- Det kan sidestilles med uagtsom legemsbeskadigelse efter straffeloven. Og i de tilfælde vil der være tale om, at patienterne har være udsat for overgreb.

Henrik Palm, der i dag er ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, ”beklager dybt” over for patienter, som er blevet skadet og som føler, at de uvidende blev udsat for et eksperiment.

- Andre må vurdere, om vi er ude i decideret lovbrud. Og så må vi se på om der skal politi ind i sagen. Jeg vil ikke udelukke noget”, siger Henrik Palm.

Foreløbigt er 120 af de opererede patienter for nylig blevet genindkaldt til undersøgelse.

Radio4 og TV2 har været i kontakt med kirurgen, der har udført hovedparten af operationerne. Kirurgen afviser, at der var tale om forsøg, som skulle have været anmeldt, og fastholder at operationerne har hjulpet størstedelen af patienterne.

Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen.