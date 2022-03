Udsatte bankospillere i knæ: - Vores liv bliver taget fra os

Regeringen vil ændre skattereglerne i bankoforeningerne, hvilket i værste fald vil betyde, at stribevis af foreninger bliver nødt til at dreje nøglen om. Udsatte bankospillere er triste over nyheden

Nummer 90. BANKO!

Massevis af bankospillere kender 'Gamle Ole', men de mange bankoentusiaster skal muligvis vinke farvel til 'Gamle Ole', ' To, tykke damer' og 'Nimmer nutten' i foreningerne.

For regeringen vil ændre reglerne for, hvor meget og hvordan der skal betales skat af bankospil. Og de penge kan foreningerne ikke hoste op med.

Byens Bedste Banko i København er blandt de mange foreninger, der kan blive ramt af regeringens pisk. Stedet huser massevis af udsatte borgere, som dagligt - i mange, mange timer - spiller bankospillet, mens angst, handikap og andre udfordringer bliver gemt væk.

Ekstra Bladet har været en tur forbi foreningen. Her er man triste over regeringens nye rammer.

- Banko betyder alt for mig, for her i bankohallen kan jeg have min angst med mig. Hvis de lukker her, har jeg ingen steder at tage hen, fortæller 64-årige Gyda Bandrew, der er førtidspensionist på grund af sin angst.

Byens Bedste Banko betyder alt for Gyda Bandrew. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er noget rigtig møg

64-årige Leif Jensen sidder i kørestol og er fast bankospiller hos Byens Bedste Banko. Han besøger foreningen i Heimdalsgade flere timer om dagen, for her er der ingen trapper, og Leif kan komme ind med sin kørestol.

Førtidspensionisten har også hørt om de nye skatteregler, som han langtfra bryder sig om.

- Det er noget rigtig møg. Bankohallen er vores liv, og det vil være rigtig, rigtig kedeligt, hvis stedet lukker, fortæller Leif fra sin kørestol.

- Hvordan vil du have det, hvis Byens Bedste Banko bliver nødt til at lukke?

- Det vil blive en meget kedelig tilværelse, for så har jeg ingen andre steder at tage hen. Så må jeg blive på plejehjemmet.

Også 60-årige Anne Jensen er fast gæst hos Byens Bedste Banko. Hun vil være ked af det, hvis foreningen lukker.

- Jeg får helt tårer i øjnene, når jeg tænker på, at det måske skal lukke. Det vil betyde, at jeg kommer til at sidde mere hjemme og får ikke et godt grin eller et ordentligt liv.

Leif Jensen spiller banko hver dag i flere timer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Giver en hjælpende hånd

Det er et flertal på Christiansborg, der er blevet enige om de nye rammer for bankospil. Skatteordfører Troels Ravn (S) fortæller til Ekstra Bladet, at 12 partier har stemt grønt til forslaget, der skal give et økonomisk boost til foreningslivet i landet.

- I Danmark har vi en gammel tradition for et meningsfyldt foreningsliv. Det er vores opgave som politikere at give foreninger så gode forhold som muligt, og det gør vi med den nye aftale, siger Troels Ravn til Ekstra Bladet.

- Men formanden for bankoforeningerne siger, at jeres krav om penge til godgørende formål eller afgift til staten er urealistiske. Og det vil muligvis lukke bankoforeningerne i Danmark. Hvad siger du til det?

- Det er jeg forundret over, for vi har kontakt med hinanden gennem hele lovarbejdet. Vi har også talt med bankofolket, og forståelsen var, at den nye lov ikke ville tage livet af bankoforeningerne.

- Flere udsatte borgere mener, at deres liv bliver taget fra dem, hvis den lokale bankoforening lukker. Det er borgere med angst og handikap, som har alt i bankohallen. Hvordan har du det med det?

- Jeg har sympati for dem og deres fællesskab, og jeg forstår udmærket deres frustration. Men jeg har svært ved at forstå, at bankoforeningerne skal lukke. Det har ikke været intentionen, for vi har haft kontakt med dem gennem hele forløbet, afslutter Troels Ravn.

I dag er reglerne således, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

Det vides ikke, hvornår de nye regler vil træde i kraft.