Udsender varsel: NU kommer sneen i Norge

Er du en af de danskere, der søger mod de norske fjelde for at feriere over sommeren, er det formentlig ikke nok at pakke solcreme og vandrestave.

I fjeldene er der de seneste dage faldet op mod 40 centimeter sne, og i weekenden stod nordmændene op til den koldeste julimorgen i mere end 50 år. Koldest var det norske fjeldområde Jotunheimen, hvor der lørdag blev målt -7,2 grader ved Sognefjellet, der ligger i 1413 meters højde.

Og vintervejret ser ikke ud til at vende foreløbig.

Farevarsel

Mandag eftermiddag advarer YR, der er den norske pendant til DMI, mod sne på fjeldene.

'Vi venter sne på fjeldet i det sydlige Norge i aften og i morgen. Derfor har vi udsendt et farevarsel. Der kommer til at falde sne ned til 800 meters højde', skriver YR på Twitter.

Vi venter snø på fjellet i #SørNorge i kveld og i morgen Derfor har vi sendt ut farevarsel på gult nivå. Det kommer til å falle snø over 800 meter. Se mer på https://t.co/sb4X9as5HV. pic.twitter.com/NlM7YZFU2D — Meteorologene (@Meteorologene) July 6, 2020

Varslet gælder cirka halvdelen af landet og går fra Stavanger i syd til Molde i nord. Vejrtjenesten advarer samtidig mod kraftig vind mandag og tirsdag.

Det pludselige vejrskifte har fået de norske myndigheder til at advare mod at køre i fjeldene i sommerdæk.