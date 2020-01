Udskældt hjerneforsker giver op

Milena Penkowa har besluttet at droppe sagen om at få sin doktorgrad tilbage

Den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa opgiver at få den doktorgrad tilbage, som Akademisk Råd fratog hende i 2017.

For et år siden blåstemplede Københavns Byret, at Akademisk Råd havde inddraget Penkowas doktorgrad.

Hun ankede derefter dommen til landsretten. Sagen skulle have været behandlet i Østre Landsret fredag, men er aflyst.

Milena Penkowa har besluttet at droppe sagen, oplyser advokat Birte Rasmussen.

- Ankesagen er hævet, bekræfter Birte Rasmussen.

Baggrunden for beslutningen er, at Penkowa har søgt om tilladelse til, at statskassen betaler for retssagens omkostninger - såkaldt fri proces.

Men hun er ikke blevet bevilget fri proces, og derfor har hun i samråd med sin advokat besluttet at opgive sagen.

Dokumentfalsk

I 2016, inden titlen gled ud af Penkowas hænder, blev hun af Østre Landsret kendt skyldig i dokumentfalsk. Dog blev hun frifundet for straf, fordi landsretten i modsætning til byretten vurderede, at sagen var forældet.

Og der var tale om en sejr, mente Penkowa.

- Jeg er blevet frifundet. Så hvis du kan stave til frifundet, vil du forstå, at det er en sejr, udtalte hjerneforskeren dengang og tilføjede:

- Jeg er rigtig, rigtig glad. Det er en stor sejr. Men det vigtigste er, at det er en stor sejr for mange mennesker. Fordi alle mennesker har en Penkowa-sag. Der er utroligt mange, der kæmper mod hele staten.

Dokumentfalskneriet handlede om nogle rotteforsøg, som var beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Glia tilbage i år 2000.

Forsøgene indgik i en doktordisputats, som Penkowa indgav i 2003. Den mødte dog kritik, og i forlængelse af det fremviste hun fire falske dokumenter til universitetets daværende rektor. Siden trak hun sin disputats tilbage og indleverede en ny i 2006.

