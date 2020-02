Udskældt præst brugte over en halv million på præstebolig

En præst fra Storkøbenhavn har flere klager om sexchikane og trusler hængende over hovedet. En aktindsigt viser, at samme præst har fået blandt andet en stumtjener til næsten 11.000 kroner og et skab til 49.600 kroner for kirkens penge

Ekstra Bladet har de sidste par dage fortalt, hvordan en præst fra Storkøbenhavn har flere klager om sexchikane og trusler hængende over hovedet.

Lige nu er præsten på orlov. Kilder tæt på kirken fortæller, at den er tvungen.

Præsten var ellers en stor investering for kirken, da de ansatte ham. Regnskaber viser, at de brugte 880.275 kroner på at renovere, istandsætte og møblere hans femværelses præstebolig.

En bolig, der i forvejen er betalt af staten og medlemmer af folkekirken.

Kontor

Eksempelvis er det lykkedes præsten at få møbler for minimum 68.419 kroner til sit kontor, viser Ekstra Bladets aktindsigt. Kontoret er Ifølge avisens oplysninger 16 kvadratmeter.

Når kirkens medlemmer kommer på besøg hos præsten, kan de således hænge deres jakker på en stumtjener til 10.675 kroner eller beskue bøger på en reol til 30.778, mens præsten selv læner sig tilbage i sin over 11.000 kroners dyre skrivebordsstol.

Udsnit fra regnskab Uddrag fra kirkens regnskaber viser, hvad der blandt andet er købt til præstens bolig Håndværkerarbejde i præsteboligen Malerarbejde: 300.231 kr. Snedker og tømmerarbejde: 219.995 kr. Låsearbejde: 9.759 kr. VVS: 21.786 kr. Arkitekthonorar: 2.456 kr. El-arbejde: 83.477 kr. Præstens pæne kontor Gardinstang: 1.550 kr. Stumtjener: 10.675 kr. Skrivebord: 9.658 kr. Reoler: 30.778 kr. Skrivebordsstol: 11.571 kr. Stoleunderlag: 1.444 kr. Papirkurv: 540 kr. Element til skrivebord: 2.206 kr. Andre møbler præsteboligen Loftslampe: 5.685 kr. Spisebord: 15.107 kr. Skab: 49.602 kr. Terrassedør 26.691 kr. Hårdhvidevare 17.881 kr.

- Kontoret var jo ikke tomt, da han overtog det. Jeg synes, det udviser en meget lemfældig tilgang til andres penge, siger en anonym kilde fra kirken.

Kilden ønsker at være anonym af frygt for at miste sit arbejde, men Ekstra Bladet er bekendt med kildens identitet.

Foruden møbler var der omfattende udgifter til håndværkere, og den samlede regning landede således på 880.275 kroner. Der var ellers kun budgetteret med 200.000 til posten.



Tilbagebetaling

Det er kirkens menighedsråd, der skal godkende de renoveringer og køb, der foretages til præsteboligen. Noget tyder på, at de i dette tilfælde har givet præsten lige lovlig lang snor.

Det fremgår af både regnskaberne og et referat fra et menighedsrådsmøde samme år, at præsten blev bedt om at tilbagebetale to beløb.

'Taget til efterretning efter en grundig orientering/diskussion (…) spisebord (kr. 15.107,00) hører ikke til bolig/køkkenrenovering. Præsteboligudvalget taler med X om tilbagebetaling inden årets udgang.'

Desuden står der i regnskabet, at han skal betale 9531 kroner, som er en andel af det renoverede køkken.

Det er uklart, om disse to beløb er tilbagebetalt.

Sidenhen har præsten sendt flere regninger i kirkens retning. I diverse referater fra menighedsrådsmøder kan man løbende læse, hvordan præsten anmoder om renoveringer og møbler.

En enkelt gang fremgår det sågar, at præsten har fået et påbud fra ledelsen, fordi han har bestilt håndværkere på kirkens regning uden at have fået lov.

Præstens egen løn er på over 42.000 kroner i måneden. En løn, der ligeledes betales af medlemmer af folkekirken.



Kirkens økonomi Tro kan flytte bjerge, og hvert år flytter kirkeskatten et enormt pengebjerg på cirka seks milliarder kroner fra danskernes lønsedler over til kirken. Kirkerne får deres penge via et skattebetalt tilskud fra staten samt medlemmer af folkekirken, som betaler et yderligere kirkebidrag over skatten - medlemmer kan også have andre udgifter til kirken for eksempel ved at betale til et eller flere gravsteder. Skatteborgerne og kirkemedlemmerne sendte således i alt 6,6 milliarder kroner i kirkens retning i 2017, som er de seneste tal.

Ekstra Bladet har tilbudt præsten at stille op til interview, men præsten har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Præsten og hans rådgiver har stillet en række betingelser og krav for at deltage i et interview, som Ekstra Bladet ikke har villet imødekomme.

Ekstra Bladet har valgt at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet.

Trods gentagne forsøg på at få præsten til at forholde sig til kritikken har han ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Avisen erfarer, at præsten er overbevist om, at der både er nogen i kirken, menighedsrådet, provstiet og Københavns Stift, der er gået sammen i et komplot mod ham. Der skulle sågar være ’kræfter højere oppe i det folkekirkelige hierarki’, der modarbejder præsten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 13 personer med tæt relation til den kirke, hvor præsten hører til. Ingen af disse bakker præsten op. Ekstra Bladet erfarer dog, at der skulle være en person i menighedsrådet, som støtter præsten. Vi har forsøgt at få en kommentar fra vedkommende, men hun har ikke besvaret vores opkald.