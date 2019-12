Udskældt rektor får 1,3 million kroner med sig

22. november står som en skæbnesvanger dag i Filmskolens historie.

Her stoppede den tidligere rektor på Filmskolen efter en turbulent periode.

Over 260 aktører fra filmbranchen havde i mellemtiden skrevet under på en erklæring om, at de støttede hendes afgang foranlediget af flere ugers barrikadering på initiativ fra 84 procent af filmskolens elever.

En central del af elevernes kritik gik på, at Den Danske Filmskoles uddannelser var blevet alt for teoretisk og akademisk orienteret.

En aktindsigt, som DR har fået i økonomien omkring rektorens fratrædelsesordning, viser dog nu, at Vinca Wiedemann fik 1,3 millioner kroner, da hun for en måned siden forlod sit job med øjeblikkelig virkning.

Penge, som et blevet financieret direkte fra Filmskolens egne budget-kasser.

Det gyldne håndtryk har fået sindene i kog blandt en række filmfolk, der netop har engageret sig i debatten om Vinca Wiedemanns rektorstil.

- Det er helt vildt, at hun får den pose penge disponeret af Kulturministeriet. Især når man medtænker, at Filmskolen har været underlagt omprioriteringsbidraget - som siden 2016 har skåret to procent af støtten til en lang række kulturområder, siger Mikala Krogh til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig skal hun have en rimelig fratrædelsesordning, men 1,3. millioner kroner er for højt. Det er i den grad problematisk for Filmskolens driftsøkonomi, siger instruktør Mikala Krogh.

Hun blev uddannet på Filmskolen tilbage i 2001 og har siddet i Filmskolens aftagerpanel, som består af en gruppe erfarne folk fra den danske medieverden, der rådgiver Filmskolen.

Mikala Krogh blev uddannet som dokumentarfilminstruktør i 2001. Hun er en af medunderskriverne på den støtteerklæring, der bakkede op om elevernes protest. Foto: Linda Johansen.

- Det er godt nok trist. Det er nærmest en tragedie. Filmskolen er jo i forvejen presset på økonomien, og mange af de ændringer, som Filmskolen har gennemgået på seneste, er jo født af økonomien.

- Hvis man skal sikre økonomien for skolen, går det ikke, at hun forlader sin stilling med den sum, siger Peter Albrechtsen, der er tonemester og lyddesigner.

- Havde hun fået det gyldne håndtryk, hvis hun selv var gået?, spørger Peter Albrechtsen om. Foto: Simon Fals/Ritzau Scanpix

- Men det er vel også en åndssvag kultur omkring gyldne håndtryk. Jeg kan ikke rigtig sige, hvorfor hun skal have det?

- Man kan da godt forstå, hun ventede på, at Kulturministeriet skulle afskedige hende, for havde hun fået det gyldne håndtryk, hvis hun selv var gået? Det tror jeg egentlig ikke, siger Peter Albrechtsen. Han blev uddannet fra Filmskolen i 2001.

Også Amalie Næsby Fick stiller sig uforstående over for Vinca Wiedemanns fratrædelsesaftale. Hun blev uddannet fra Filmskolens animationslinje i 2016.

- Det er vanvittigt, synes jeg. Vinca Wiedemann har selv været underlagt de besparelser på forringet vilkår, men at hun så får 1,3 millioner forringer skolens økonomi yderligere. Jeg synes, at hele hendes agenda om at akademiserer uddannelsen har været problematisk, siger hun og fortsætter:

- Det er da helt forrykt, at Kulturministeriet har givet hende så mange penge. Det er rigtig underligt, at pengene skal findes på skolen, når elev-modstanden har været 100 procent. For slet ikke at nævne, at utallige filmfolk har set sig nødsaget til at gå imod hende. Det er forkert at tage imod de penge, synes jeg, siger Amalie Næsby Fick.

'Jeg kender ikke den kontrakt'

Ekstra Bladet har forelagt fratrædelsesaftalen for tidligere kulturminister Marianne Jelved, der var med til at skrive under på Vinca Wiedemanns ansættelsesvilkår tilbage i 2013.

Men Marianne Jelved har slet ikke været orienteret omkring hendes fratrædelsesordning. Alligevel kommer det bag på hende, at hun får den pose penge

- Jeg kender slet ikke den kontrakt. Så jeg synes ikke noget som helst. Det kan jeg ikke udtale mig om.

- Men synes du, det er forsvarligt, at hun skal have 1,3 millioner fra Filmskolens eget budget?

- Det kommer bag på mig. Det er ikke nogle vilkår, jeg kan nikke genkendende til, siger hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Vinca Wiedemann.