Udskældt topchef trækker sig

Den fyrede topchef i Falck Allan Søgaard Larsen trak sig mandag aften fra bestyrelsesposter i Løkkefonden og selskabet AMBU.

Det sker ovenpå fredagens afsløring af, at Falck under hans tid som direktør blandt andet hyrede kommunikationsbureauer til at stække konkurrenten Bios.

Men han står stadig som formand for Ledelseskommissionen under innovationsministeriet. Men heller ikke her har han længere en titel, lyder det fra Finansministeriets presseafdeling:

'Ledelseskommissionen, som regeringen nedsatte i marts 2017, bestod af ledelseseksperter samt erfarne drifts- og topledere fra både den offentlige og private sektor. Kommissionen præsenterede sin afsluttende rapport med 28 anbefalinger for regeringen 12. juni 2018. Med afrapporteringen blev kommissionens arbejde således færdiggjort, og kommissionen blev lukket.'

Allan Søgaard Larsen blev i 2016 fyret fra Falck. I en pressemeddelelse lød den kryptiske begrundelse:

'Det er bestyrelsens opfattelse, at der med beslutningen om at finde en ny koncernchef bliver renere linjer mellem Falcks aktionærer og den daglige øverste ledelse.'

'Der er efter bestyrelsens opfattelse en uhensigtsmæssig sammenblanding af rollen som ledelse og medejer. Det var naturligt under Falcks private equity-ejerskab, men bestyrelsen ønsker nu, at governance forholdene i Falck skal normaliseres,' sagde Peter Schütze, bestyrelsesformand, Falck.

Fredag fremlagde konkurrencemyndighederne en rapport, der viste, at Falck aktivt har modarbejdet, at konkurrenten Bios skulle komme ind på det danske marked.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Allan Søgaard Larsen på såvel mail som over telefonen.