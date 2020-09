- Udskamning er ikke fair

De unge på videregående uddannelser skal ikke udskammes for at være mere smittet med corona end andre, da der kan ligge flere logiske årsager bag.

Det siger Danske Studerendes Fællesråd, efter at unge på flere pressemøder er blevet udpeget som de største smittespredere.

- Unge bor på mindre plads, har udsatte jobs på barer, caféer og i butikker, og så bruger mange offentlig transport, siger Johan Hedegaard Jørgensen, der er formand for DSF.

På de seneste pressemøder er det blevet pointeret ad flere omgange, at især unge mellem 20 og 29 år bliver smittet med corona.

Til pressemødet mandag blev det også besluttet, at alle sociale arrangementer på studier i hele hovedstadsområdet og i Odense skal aflyses de næste 14 dage til en start. I alt er 18 kommuner ramt af de nye restriktioner.

Kontakttallet i Danmark er steget til 1,5

Vi gør hvad vi kan

De unge studerende på RUC gør, hvad de kan for at tage hensyn til corona ifølge 22-årige Jonas Foldager, der studerer Humanistisk-Teknologisk Bachelor.

- Vi har holdt to meters afstand til alle arrangementer på RUC indtil nu. Ingen af os ønsker jo at få aflyst den fysiske undervisning igen.

Han peger også på, at det nok ikke er så overraskende med flere unge, der er smittet, når titusindvis af unge har studiestart på samme tid og samles på tværs af landet.

- Der er da sikkert nogen, som har en lidt lad holdning til at tage hensyn til corona, men jeg føler, at langt størstedelen af os gør, hvad vi kan. Det hjælper i hvert fald ikke at udskamme os, siger Jonas Foldager.

På RUC bliver man sendt hjem, hvis man ikke overholder afstanden, fortæller den studerende Jonas Foldager. Privatfoto

Tiltag er nødvendige

De ny tiltag med at aflyse sociale arrangementer på uddannelserne de næste 14 dage møder ikke umiddelbart modstand fra DSF.

-Vi synes ikke, at unge skal udskammes, men vi byder selvfølgelig nye tiltag velkomne og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Når smitten stiger, især i København og Odense, tager vi det selvfølgelig alvorligt. Dog er der en vigtig balance i at tage sundhedsmæssige hensyn, samtidig med at vi sikrer mest mulig fysisk undervisning. siger Johan Hedegaard Jørgensen

Både formanden for DSF og Jonas Foldager påpeger dog, at aflysning af sociale arrangementer har en risiko.

- Flere kommer jo til at gå på bar nu, hvor der ikke bliver taget lige så meget hensyn som på uddannelserne, siger Jonas Foldager.

