Udskudt igen: Går i vasken gang på gang

Elizabeth Holmes var udråbt til at blive den næste Steve Jobs - nu skal hun for retten. Få baggrunden for sagen her.

En af USA's mest spektakulære retssager nogensinde er lige nu i gang.

Den tidligere forretningskvinde Elizabeth Holmes var i 2014 på toppen af finansverdenen og blev sågar sammenlignet med Steve Jobs.

Den dengang 30-årige kvinde stod i spidsen for firmaet Theranos, som hun selv havde været med til at starte op. Et firma, der i årevis har arbejdet på at gøre blodprøver og analysen af dem mere enkle.

Pengene væltede ind, men 16. oktober 2015 kunne The Wall Street Journal afsløre, at Theranos' metoder slet ikke var så banebrydende, som de havde påstået.

Et billede af den tiltalte før skandalen rullede. Her på en konference i New York i 2015. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Mediet kunne fortælle, at firmaets påståede banebrydende maskine, Edison, slet ikke kunne give så nøjagtige resultater på blodprøverne, som firmaet havde påstået. En kæmpe skandale med store konsekvenser for læger, patienter og investorerne var afsløret.

I øjeblikket er retssagen i fuld gang, men det ender med at gå i vasken gang på gang. Først skabte coronavirus-smittede aktører i retssagen problemer, og den måtte udskydes. Så betød Elizabeth Holmes' graviditet, at de måtte vente et par dage med at komme videre, og i den seneste uge var den gal igen.

Et sprængt vandrør tæt på retsbygningen i San Jose i Californien betød, at de var uden vand. Og så måtte de igen udskyde.

Elizabeth Holmes sammen med sin mor foran retsbygningen i San Jose. Foto: Brittany Hosea-Small/Ritzau Scanpix

Gik efter de rige

Lidt er vi dog kommet videre.

Seneste udvikling er, at et vidne har fortalt, hvordan Elizabeth Holmes efter sigende gik målrettet efter rige familier for at få dem til at investere. En af dem var ejerne af Walmart, der endte med at investere omkring en milliard danske kroner.

Samtidig kom det ifølge CNN frem, at Elizabeth Holmes og co. pressede på for, at der blev taget en hurtig beslutning. De truede efter sigende med, at muligheden ellers ville gå tabt, og det var angiveligt en af måderne, de lokkede investorerne i fælden på.

Den nu 37-årige kvinde er tiltalt i en lang række typer af svindel, heriblandt at have bedraget læger, investorer og patienter. Hun risikerer 20 års fængsel, hvis hun bliver erklæret skyldig i alle anklagepunkterne.

I første omgang var det planen, at der skulle falde dom i slutningen af november, men de mange forsinkelser betyder, at også den plan er gået i vasken.

