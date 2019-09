Udskyder højere told på varer fra Kina

USA udskyder en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af 250 milliarder dollar med to uger.

Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, i et tweet natten til torsdag dansk tid.

Forhøjelsen til 30 procent fra nu 25 procent udskydes til 15. oktober fra oprindeligt planlagt 1. oktober.

Trump oplyser, at udskydelsen sker på anmodning fra Kinas vicepremierminister, Liu He, samt som følge af, at det den 1. oktober er 70 år siden, at Folkerepublikken Kina blev oprettet af kommunistpartiet.

- Det er en goodwill gestus, skriver Trump på Twitter.

Liu He er Kinas chefforhandler i handelssamtaler med USA.

Meddelelsen fra Trump har ifølge nyhedsbureauet Reuters fået de amerikanske aktiefutures - en indikering for hvordan aktiemarkedet åbner torsdag - til at stige.

På finansmarkederne og blandt økonomer er der bekymring for effekterne af den handelskonflikt mellem USA og Kina, som har stået i næsten hele Trumps tid som præsident. De to lande har på skift sat tolden op flere gange.

Det er kun få dage siden, at den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve, advarede om, at handelskrigen mellem verdens to største økonomier holder væksten i den globale økonomi tilbage.

Beregninger fra forbundsbanken viser, at handelskonflikten tegnede sig for et fald i den globale vækst på 0,8 procentpoint ved udgangen af første halvår af 2019.

I begyndelsen af oktober har Kina og USA aftalt nye handelsforhandlinger på ministerniveau. Vicepremierminister Liu He, USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, samt USA's finansminister, Steven Mnuchin, deltager.