Udslip i Kongeåen: - Det ser voldsomt ud

I forbindelse med anlæggelse af nye kabler i jorden er der sket et større udslip af bentonit i Kongeåen. Fire brandbiler fra beredskabet blev tilkaldt

Den danske energikæmpe Energinet har i forbindelse med anlæggelsen af nye kabler begået en brøler i det jyske.

Energinet skulle forstærke højspændingsnettet med nye kabler i jorden i flere syd- og vestjyske kommuner onsdag, men i processen er det gået galt, hvorfor der er sket et større udslip af bentonit i Kongeåen.

Det bekræfter Energinet mandag aften over for Ekstra Bladet.

'I forbindelse med underboring under Kongeåen har boremudder fra hullet under Kongeåen presset sig op gennem porøse jordlag - helt op til markerne og vandet i åen. Vi skønner at ca. en kubikmeter er flydt ud på mark og i åen. Boremudderet farver vandet, og det kan se meget voldsomt ud, skriver Energinet til Ekstra Bladet.

For at kunne bore under åer og veje bruges noget fint boremudder, der hedder bentonit, som blandes med jord og vand.

Blandingen af ler, jord og vand er flydende, når der bores. Det størkner og danner en lerkappe rundt om bordet, så hullet bliver 'stående', når boret trækkes ud, men her der altså gået galt, hvorfor en kubikmeter bentonit flød ud i omkringliggende marker og i Kongeåen.

Fire brandbiler tilkaldt

Energinet kontaktede straks beredskabet, da det gik op for dem, at en kubikmeter bentonit flød ud i den nærliggende mark og i Kongeåen.

Beredskabet sendte i den forbindelse fire brandbiler, der skal hjælpe med at rense op. Energinet oplyser, at lerproduktet er godkendt af Miljøstyrelsen.

'Der er ikke kemikalier eller lign. i det, men boremudderet skal jo ikke være i vandløbet, og derfor bliver kommunens miljøvagt og kommunens beredskab straks tilkaldt', lyder det fra Energinet.

Energinet har for at følge udslippet helt til dørs en slamsluger på stedet resten af natten.