Uduelige MitID: Nathalie må søge aktindsigt i sin søns sundhedsoplysninger

Har du selv oplevet noget lignende? Så skriv til journalisten her.

Nathalies søn, Nino, er udviklingshæmmet, og derfor kan han ikke blive oprettet på login-løsningen MitID.

Hvis Nathalie skal have adgang til Ninos oplysninger på offentlige løsninger som sundhed.dk, skal Nino derfor underskrive en fuldmagt.

Men Nino kan ikke underskrive en fuldmagt. Fordi han er udviklingshæmmet.

En rigtig omgang dobbeltkonfekt.

Nino er 15 år og har diagnosen svær autisme. Han har derfor brug for hjælp til næsten alt. Han kan ikke tale, og han har svært ved at forstå, når andre taler til ham.

Annonce:

Nathalie Vural, Ninos mor, bruger derfor det meste af sin tid på at sørge for ham. Den evige digitalisering har dog været en stor kæp i hjulet for den enlige mor, da handikappede børn af uransagelige årsager er udelukket fra de digitale løsninger, fra de fylder 15 år, til de fylder 18.

- Det kan jo ikke gå hurtigt nok det her. Det skal fikses. Vores samfund er baseret på digitale løsninger i dag, så det er virkelig skidt, at man har en gruppe, der står uden for, siger hun til Ekstra Bladet.

Nathalie Vural og hendes handikappede søn, Nino. Foto: Jonathan Damslund

Ingen hjælp

Da Nino fylder 15, tager Nathalie ham med på Borgerservice. De har fået besked om, at Nino nu har nået den alder, hvor et MitID begynder at blive nødvændigt.

Nathalie informerer medarbejderen ved borgerservice-skranken om deres gøremål, og processen fortsætter uden problemer.

Pludselig stopper medarbejderen dog op. Det er gået op for hende, at Nino ikke helt kan følge med.

- Hun spørger så, om Nino forstår, hvad vi siger. For det er det jo ret tydeligt, at han ikke gør, forklarer Nathalie.

Annonce:

Herefter får Nathalie den nedslående besked: Nino kan ikke få udleveret MitID, da han ikke selv kan håndtere brugen af det. MitID er nemlig strengt personligt.

Ninos mor må søge aktindsigt, hvis hun vil have adgang til sin søns sundhedsoplysninger. Foto: Jonathan Damslund

Gråzone

Forældre kan få et værgemål over deres børn, der gør det muligt at handle på deres vegne i økonomiske og personlige forhold. Et sådant værgemål kan dog først oprettes, når barnet fylder 18 - selvom man allerede skal gøre brug af MitID-løsningen, fra man er 15 år gammel.

Det betyder i praksis, at nogle forældre med handikappede børn ikke har adgang til deres børns oplysninger på konventionel vis, i den periode hvor børnene er mellem 15 og 18 år.

Nathalie Vural fortæller, at hun heldigvis har fået læseadgang til Ninos e-Boks, men at hun er nødt til at søge en aktindsigt, hvis hun for eksempel har brug for hans sundhedsoplysninger.

- Det er virkelig en hovedpine at kæmpe sig igennem de der aktindsigter, siger hun og fortsætter:

Annonce:

- Generelt set har jeg jo nærmest brugt hele min søns liv på at tackle det offentlige system på alle mulige leder og kanter.

Nino er udviklingshæmmet og kan ikke bruge MitID. Foto: Jonathan Damslund

Ingen hjælp

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, der er opmærksomme på problemet.

'Indenrigs- og Sundhedsministeriet er opmærksom på, at forældre til funktionsnedsatte børn, der ikke kan afgive fuldmagt, ikke kan få digital adgang til deres børns oplysninger, når børnene er 15-17 år,' oplyser de i et skriftligt svar og fortsætter:

'Det er uhensigtsmæssigt, og ministeriet er i dialog med relevante parter - herunder Digitaliseringsstyrelsen - for at afklare mulige løsninger.'

Ekstra Bladet modtog oprindeligt dette svar i marts, men i juni er situationen uforandret, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Situationen er her tre måneder senere altså endnu ikke udbedret.