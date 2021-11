Udvalg vil give sjællandske sygeplejersker lønløft for millioner

Der kan være flere penge på vej til sygeplejersker i Region Sjælland.

Forretningsudvalget i regionen er således blevet enig om at afsætte 30 millioner kroner til lønforbedringer af plejepersonale på sygehusene. Håbet er, at det kan være med til at fastholde personalet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen.

Halvdelen skal gå til varige lønløft, den anden halvdel til engangstillæg i 2022.

Lønforhøjelserne skal efter planen særligt honorere medarbejdere for deres kompetencer og opgaveløsning samt til fastholdelse.

Regionsrådet skal vurdere forslaget, før det kan endeligt vedtages, og det sker efter planen på et møde den 6. december. Hvis regionsrådet nikker ja til forslaget, skal millionerne fordeles efter forhandlinger med de relevante faglige organisationer.

I forslaget er også et beløb på yderligere ti millioner kroner. De penge er tiltænkt at frigøre klinisk personale fra administrativt arbejde.

Regionsrådet har tidligere besluttet at reservere 25 millioner kroner til de medicinske sengeafsnit og akutafdelinger.

Det er det beløb, som udvalget ønsker at få hævet til 40 millioner, og som Forretningsudvalget foreslår delt i de tre kategorier.

Meddelelsen kommer i en tid, hvor sygeplejersker længe har råbt op om for lav løn og dårlige arbejdsvilkår.

En gruppe af sygeplejersker har endda opfordret til, at andre sygeplejersker siger op inden december i protest mod deres arbejdsvilkår.

Regionen oplyser, at den med det ønskede lønløft vil sende et signal til politikerne på Christiansborg.

- Vi vil gerne sende et klart signal til regeringen og Folketinget. Arbejdet i lønstrukturkomitéen er ekstremt vigtigt for os, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i pressemeddelelsen.

- Vi forventer derfor også, at arbejdet gøres hurtigt færdigt. Vi kan ikke vente til udgangen af 2022, før der ligger analyser, der så skal omsættes til handling.

Det er ifølge den socialdemokratiske regionsrådsformand 'afgørende for sygehusenes drift og arbejdsmiljø', at regeringen og Folketinget hurtigt følger op på komitéens arbejde.

I oktober blev lønstrukturkomitéen nedsat, efter at et politisk flertal i august havde grebet ind og afblæst en strejke blandt landets sygeplejersker.

Komitéen skal analysere sygeplejerskernes løn og sammenligne den med andre faggrupper i det offentlige.

Den skal fremlægge en rapport hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2022.