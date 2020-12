Udvalgsformand: Disse plejehjem får vaccinen først

Det bliver Ishøj Kommune, der får vaccinen først i Region Hovedstaden.

De første doser har netop nu kurs mod den danske hovedstad.

Her skal de videre til Ishøj Kommunes to plejecentre Kærbo og Torsbo.

Medie: Vaccinen er på vej mod Danmark

Står først

Merete Amdisen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, bekræfter oplysningen over for Ekstra Bladet.

- Det er plejecenter Kærbo, som står først på listen. Derefter Torsbo, siger hun.

Hun fortæller, at Region Hovedstaden onsdag har sendt en liste over de plejecentre, som får vaccinen først, rundt til kommunerne.

- Vi har fået en mail. Deri står, at den forventede opstart er ændret til 27. december. Det er den dato, som vi arbejder ud fra nu, siger hun videre til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Region Hovedstaden, som har sendt listen over de første otte plejecentre, der får vaccinen.

Disse plejecentre står først 1. Omsorgscentret Kærbo – Ishøj Kommune 2. Torsbo – Ishøj Kommune 3. Fælledgården – Københavns Kommune 4. Lille Birkholm Center – Herlev Kommune 5. Lærkegaard Center – Herlev Kommune 6. Herlevgaard Center – Herlev Kommune 7. Plejecenter Hjortespring – Københavns Kommune 8. Kastanjehusene – Københavns Kommune Kilde: Region Hovedstaden Vis mere Luk

Begrænset antal

Vaccinerne bliver fordelt til landets plejecentrene ud fra tre parametre. Det er kommunalt smittetryk, størrelse af plejehjem og parathed.

Derfor giver det god mening, at Ishøj får vaccinen først. Det er den kommune i Danmark, der har det højeste smittetryk.

Danmark får i første omgang kun et begrænset antal vacciner, og de bliver derfor prioriteret til personale i sundhedsvæsenet og de mest sårbare borgere i kommuner med høj smitte. Det er for eksempel beboere på plejehjem.

Vaccinen fra Pfizer/Biontech blev godkendt i mandags af EU-Kommissionen. Det ventes inden for få dage at ankomme til Danmark.

9750 doser

Datoen 27. december har tidligere været nævnt som dagen, hvor man forventede at kunne vaccinere de første danskere.

Sundhedsstyrelsen forventer, at man modtager ti pakker med i alt 9750 doser. De ti pakker fordeles og anvendes i alle fem regioner med tilbud om første vaccination til borgere på plejecentre.

Man fordeler pakkerne efter befolkningstal. Det betyder, at Region Hovedstaden får flest pakker. De får således tre, mens regionerne Midtjylland, Sjælland og Syddanmark får to. Sidst få Region Nordjylland én pakke.